לשנה הבאה בירושלים: השירה האדירה בנעילת היום הקדוש בסלבודקה

מבזקים נוספים
נלחמו על חייהם: ספינת ענק מחצה ספינת דייגים
רגעים של אימה בים: ספינת המטען התקרבה אל כלי השיט הקטן והתנגשה בו בעוצמה, כשהמים שוטפים את הסיפון והצוות נאחז במעקות (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרבי מלעלוב הגיע לעורר זכותה של האם המתחננת לגאולת בניה | גלריה
כמדי שנה ביום המסוגל של אמירת י"ג מידות, הגיע האדמו"ר מלעלוב יחד עם מאות מחסידיו לאמירת סליחות סמוך ונראה לקברה של רחל אמנו בבית לחם | האדמו"ר העתיר לישועת הכלל והפרט בתפילה נלהבת לעורר את זכותה של רחל אמנו, המתחננת מאז ומעולם ללא לאות לגאולת בניה ולתשועת עולמים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שעיר לעזאזל: האיש שמרחף במדרונות ההרים התלולים בעולם
במדרון כמעט אנכי, אבק שמתעופף לכל עבר וקפיצות שנראות בלתי אפשריות: גבר תועד כשהוא דוהר במהירות במורד הר חשוף עד הסיום המפתיע (חדשות בעולם)דני שפיץ
מפרק עצורים ומקבל מדליות: יורש העצר התקשה לקרוא ועורר מבוכה
בגיל 18 הוא כבר מפקד על יחידות עילית וטס ב-112 קמ"ש בתוך העיר, אך כשאדם קדירוב התבקש להקריא דוח מול אביו הרודן – הרשת לא הפסיקה לצחוק (חדשות בעולם)דני שפיץ
רוכב אופניים חשמליים בן 55 נפצע בתאונה בתל אביב
גבר בן 55 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים חשמליים ברחוב עליית הנוער בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 07:27. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
פעולה ישראלית? סדרת פיצוצים עוצמתיים הרעידה הלילה את סוריה
פיצוצים עזים הרעידו הלילה את סוריה, להבות נראו למרחקים וארבעה בני אדם נפצעו - מה באמת התרחש בתוך המחסן הצבאי? (חדשות בעולם)דני שפיץ
סופה של הילה: זוכה הלוטו ב-167 מיליון דולר הסתבך קשות
זוכה הגרלת הפאוורבול הענקית על סך 167 מיליון דולר בקנטאקי נעצר בפעם החמישית מאז הזכייה המטלטלת, לאחר שנמצא ישן ושקוע בשיכרון כוח בחניה של מרכול בשעות הבוקר המוקדמות (בעולם)יוסי נכטיגל