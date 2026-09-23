מבזקים נוספים
"יהיו הפתעות": המסר של נתניהו בסרטון קצר לקראת נאומו באו"ם | צפו
לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו הוא הציג את הקו שיוביל בנאומו, הדגיש את העמידה האיתנה של ישראל מול גורמים עוינים, והבהיר כי יילחם למען האמת של חיילי צה"ל והמדינה בזירה הבין-לאומית | הוא חתם: "כן, יהיו גם הפתעות" | צפו (אקטואלי)יוני גבאי
להבות ענק בבניין מגורים במאה שערים; חשד מלכודים בתוך הדירות
שריפה גדולה פרצה בשעת אחר הצהרים בבניין מגורים בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות, שמתרחבות עוד ועוד, הובילו להגעת עשרות צוותי חירום. החשש: לכודים בתוך הדירות | צפו (בארץ)מישאל לוי
חיל האוויר תקף יעדים בדרום לבנון
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדים בשלושה אזורים בדרום לבנון: אלקנטרה, אלח'יאם וכפר רמאן.קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
לא מפתיע: אבו שחאדה נפסל | סכנה: הסוכה עפה באוויר
דרמה בוועדת הבחירות: אבו שחאדה, כסיף ורע"ם נפסלו | סוכל פיגוע משיכה: תכננו להתנקש בבן גביר | הסערה והתיקון: ליברמן הציע שליטה ירדנית ביו"ש | סכנת נפשות: אכיפה ארצית נגד סוכות מסוכנות | הדמוקרטים לזיני: אבטח את יאיר גולן מייד | חנק אווירי: ארה"ב מהדקת את המצור על איראן | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
פיגוע דריסה בכביש 443: שוטר נפצע קשה והמחבל חוסל
מחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז ש"י בכביש 443 ודרס שוטר שנפצע באורח קשה. כוחות ששהו במקום חיסלו את המחבל. כוחות משטרה נוספים הגיעו למקום וחקירת האירוע החלה.קובי רוזן
דיווח על פיגוע דריסה במחסום מכבים בבנימין
דובר צה"ל מסר כי התקבל דיווח ראשוני על פיגוע דריסה במרחב מחסום מכבים שבחטיבת בנימין. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.כיכר השבת