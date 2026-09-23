איך אפשר לשמוח בחג כשבפנים הכל שבור? התשובה המיוחדת של המרצה

מבזקים נוספים
"השיגו מידע על אלפי עובדים": האקרים ידועים לשמצה פרצו למערכות FBI
קבוצת האקרים טוענת כי השיגה מידע על אלפי עובדי הבולשת האמריקאית, כולל פרטים אישיים ושיוכים ליחידות רגישות העוסקות באיראן וחיזבאללה (בעולם)אריה רוזן
הולכת רגל בת 13 נפגעה בתאונה באשקלון - מצבה בינוני
הולכת רגל בת 13 נפגעה מרכב ברחוב יצחק רבין באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה, והיא פונתה לבית החולים ברזילי כשמצבה מוגדר בינוני.קובי רוזן
העו"ד שפסל את יו"ר בל"ד: ״בג״ץ לא יוכל להתעלם מההצבעה החריגה של סולברג״
היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, בשיחה עם ״כיכר השבת״ לאחר פסילת יו״ר בל״ד: ״קרה היום מה שלא קרה 20 שנה - ראש ועדת הבחירות בעצמו השתתף בהצבעה ותמך בפסילה״ • על טענת אבו שחאדה כי לא ידע את ממדי הטבח: ״טענה מתממת, מופרכת והזויה״קובי ישראל
מחדל הנתונים, האסון במאה שערים והמהפכה בחברון • מעייריב
עשרה ספרי תורה נפגעו בשריפה במאה שערים, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי קיבל פרס יוקרתי בניו יורק, ישיבת חברון חוללה מהפכה טכנולוגית, ופרויקט "המשרוקית" של גלובס הודה בטעות ופרסם התנצלות רשמית (מעייריב)כיכר השבת
סף כניסה - חצי מיליון דולר: המעמד ההיסטורי במעונו של הגר"מ שטרנבוך
במעמד ייחודי שנערך במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, התכנסו נגידים ושועי ארץ שתרמו כל אחד סך חצי מיליון דולר עבור אלפי משפחות בבית שמש | צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
נשיא ארגנטינה פרגן מול המצלמות: "אלמלא נתניהו - ישראל לא הייתה קיימת"
חאבייר מיליי שיבח בהרחבה את ראש הממשלה נתניהו בזמן שהוא שוהה בניו יורק לרגל עצרת האו"ם | הנשיא הארגנטינאי על חברו ביבי: 'מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי' | הצהיר: 'ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה' (בעולם)כיכר השבת
נער בן 17 נפצע בינוני מירי בטייבה
נער בן 17 נפצע הערב (20:21) מירי בטייבה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן
הבחורים הופתעו; הרבי הופיע בשיא ההכנות לבניית הסוכה הענקית והביע קורת רוחו
גלריה עוצרת נשימה מרגעי קודש נעלים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב בימים הסמוכים ליום כיפור, החל מקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, דרך מעמד התשליך על שפת הים, חלוקת המזונות, ועד לביקור המפתיע והמרגש בסוכת הענק המפוארת של החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים