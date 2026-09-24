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ראש הישיבה התייחס על הופעתו לראשונה של ראש הממשלה בכותל לסליחות
משא דרשת שבת שובה ממזכה הרבים, יום כיפור הוא "יום אדיר" או "יום טוב"? ספר התורה המיוחד שיצא השנה ב'כל נדרי' והקריאה ש"לא לפספס את הרכבת" בשעת הנעילה | גלריה וסיקור מיוחד ונרחב מהיום הקדוש בשנה בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' במחיצת ראש הישיבה הגר"צ מאזוז | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק 7 חטופים ישראלים
צה"ל תקף בסוף השבוע במרחב עיר עזה וחיסל את מחמוד עבד אלפתאח עווד, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל לקח חלק לאורך המלחמה בהחזקת שבעה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית: דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר.ב. ניסני
חוסל מפקד בכיר בחמאס שהחזיק בשבעה חטופים ישראלים במנהרות הטרור בעזה
כוחות הביטחון חיסלו מהאוויר את מחמוד עווד, מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת שבעה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית בעזה וקידם מתווי טרור מיידיים תוך הפרת הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
נחשפה פרשת סחיטה והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקלים
משטרת ישראל פענחה פרשה חמורה של סחיטה באיומים והלבנת הון בהיקף של למעלה מעשרה מיליון שקלים מניהול בתי הימורים לא חוקיים. שלושה חשודים נעצרו, ביניהם תושב אזור בשנות ה-30 לחייו ובני זוג תושבי יפו. החוקרים פשטו על שלושה בתי הימורים ברמת גן ובבני ברק, עיכבו שחקנים ותפסו ציוד הימורים. החשודים ניהלו את בתי ההימורים במשך זמן רב והפיקו רווחים של למעלה מעשרה מיליון שקלים. בנוסף, החוקרים חשפו אירועי סחיטה חמורים שבמהלכם איימו החשודים על דילר ברצח, תקפו אותו ודרשו ממנו מאה אלף שקלים. כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש נגד השלושה.קובי רוזן
שב"כ וצה"ל מאשרים: חוסל מנהל הכספים של חמאס | העביר ממיליארד ש"ח לטרור
במבצע משותף של צה"ל ושב"כ בחאן יונס, חוסל המחבל מחמד אבו עלואן • לאורך המלחמה זרמו בהכוונתו למעלה ממיליארד שקלים לשימור משילות החמאס, ובתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות הטרור תוך הפרת הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
נתניהו לא ייפגש עם טראמפ בביקורו בארה"ב
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במהלך ביקורו בארה"ב, נתניהו ייפגש עם נשיאי ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, וכן עם ראשי ממשלת יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הלשכה ציינה כי מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, נתניהו יכול להיענות רק לחלקם.כיכר השבת
צה"ל ושב"כ חיסלו את מנהל הכספים של חמאס בחאן יונס
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, מנהל מחלקת הכספים של חמאס. אבו עלואן העביר במהלך המלחמה יותר ממיליארד שקל למימון פעילות החמאס, והיווה גורם מרכזי בשימור משילות הארגון. בתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. צה"ל ושב"כ ממשיכים לפעול נגד יכולות המימון של חמאס ולמנוע שיקום תשתיותיו הצבאיות.ב. ניסני
החסיד מביתר שנעצר בחזרה מאומן ישובץ כרופא בצבא אוקראינה אך לא יישלח לשדה קרב | ההתפתחות
יונתן קרלינסקי, תושב ביתר עילית, שנסע לשהות באומן בראש השנה, נעצר בדרכו חזרה לישראל והועבר למתקן צבאי סמוך לאודסה | בשל עברו הצבאי באוקראינה ומקצועו כרופא, הרשויות במדינה סירבו לשחררו והוא צפוי להיות משובץ ביחידה צבאית בחרקוב: "דואגים לו למזון כשר ולתשמישי קדושה" (חדשות, עולם)יוסי נכטיגל