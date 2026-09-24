רוכב אופנוע נפצע בינוני עד קשה בתאונה בכביש 444

ג הסוכות מזמין אותנו להרכיב את אותם "משקפיים של חסד": לצאת מהמבט הצר על צרכינו האישיים, להתבונן סביב, ולשאול – מי זקוק למאור פנים? מי צריך מקום בשולחן? ואיזה מחוות קטנות של תשומת לב אנחנו יכולים להביא איתנו מהבית כדי להאיר לאחר את החג? (מאמרים)

הרב בן ציון נורדמן