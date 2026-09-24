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הפסד כואב

טראמפ העיף אותם בזעם - וספג מכה קשה בבית המשפט  

אחרי הסאגה בתחילת השבוע, בית משפט פדרלי הורה להחזיר את גישת העיתונאים לבית הלבן | השופט קלי דחה את טענות הביטחון הלאומי של הממשל וקבע כי כלל העיתונאים יוחזרו לבית הלבן באופן מיידי (חדשות)

הבריפינג רום בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה לנשיא לחדש באופן מיידי את אישורי הכניסה לבית הלבן עבור נציגי כלי התקשורת סי-אן-אן, MSN ופוליטיקו. השופט המחוזי טים קלי פסק כי החלטת הממשל להרחיק את העיתונאים היא בלתי חוקתית ואינה מבוססת מבחינה עובדתית.

הצו המשפטי מונע מהממשל לאכוף את האיסור למשך שבועיים ומחייב החזרה מיידית של התגיות. בהחלטתו ציין השופט כי טענות המדינה בדבר פגיעה בביטחון הלאומי אינן מחזיקות מים, וכי הנשיא הודה בעצמו שההשעיה הגיעה עקב דיווחים שליליים שפרסמו גופי החדשות.

הארגונים המושעים עתרו נגד המהלך בטענה שהוא פוגע בחופש הביטוי והעיתונות ובזכות להליך הוגן.

משרד המשפטים טען מנגד כי גישה למעון הנשיאותי היא זכות יתר בלבד, אך השופט הבהיר כי הליך השלילה בוצע ללא מתן התראה מספקת או זכות טיעון כנדרש בחוק.

למאבק המשפטי הצטרפה קואליציה רחבה של ארגוני עיתונות וגופי תקשורת מובילים, שהגישו חוות דעת התומכת בעמדת העיתונאים. במסמך שהוגש לבית המשפט נטען כי פגיעה בעיתונאים בשל קו מערכתי סותר את פסיקות בית המשפט העליון לאורך עשרות שנים.
דונלד טראמפהבית הלבן

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