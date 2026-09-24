גשם של ראיות: המחזה ההזוי במהלך מרדף משטרתי ( צילום: משטרת פרלנד, טקסס )

מרדף משטרתי ברחובות פרלנד שבטקסס הסתיים במעצרם של שני גברים מפלורידה, לאחר שאחד מהם ניסה להיפטר מהכסף שהיה ברשותו במהלך המרדף. לפי המשטרה, יותר מ־6,000 דולר שהושלכו מחלון הטנדר נמצאו לאחר מכן ברחוב.

האירוע התרחש ביום רביעי לאחר שהמשטרה קיבלה דיווח על אדם רעול פנים שמבצע פעולות חוזרות בכספומט של בנק באזור רחוב ברודוויי. לפי הדיווח, האיש השתמש במספר כרטיסים ומשך באמצעותם סכומי כסף גדולים. החשוד נראה נכנס למושב הנוסע בטנדר לבן מדגם ג'י־אם־סי סיירה, שהחל להתרחק מהמקום. המשטרה הפעילה רחפן, ובעזרתו הצליחו השוטרים לאתר את הרכב בחניון עסקי ברחוב סמית' ראנץ'. בשלב מסוים יצא הנוסע מהטנדר והחל להתרחק מהמקום, אך שוטר מיחידת צמצום הפשיעה הצליח לעצור אותו. הנהג, לעומת זאת, נשאר ברכב והחל להימלט מהמקום. שוטרים נוספים ניסו לעצור אותו, אך הוא סירב לעצור והחל בנסיעה צפונה. נשים חזקות בסוריה: המחזה החריג שהסעיר את דמשק דני שפיץ | 12:12 מורה שהזדהתה כפלסטינית במשך שנים התגלתה כיהודייה: "זייפתי הכל" אריה רוזן | 11:06 ואז הגיע הרגע המפתיע ביותר במרדף.

גשם של ראיות: המחזה ההזוי במהלך מרדף משטרתי - צילום: משטרת פרלנד, טקסס 10 10 0:00 / 0:16 גשם של ראיות: המחזה ההזוי במהלך מרדף משטרתי ( צילום: משטרת פרלנד, טקסס )

על פי המשטרה, בזמן שהשוטרים דלקו אחר הטנדר, הנהג החל להשליך כמויות גדולות של מזומנים דרך חלון הרכב. המצלמה שעל אחת מניידות המשטרה תיעדה את השטרות עפים אל הכביש, ככל הנראה בניסיון להיפטר מהכסף ומהראיות תוך כדי המנוסה.

המרדף נמשך לאורך רחוב סמית' ראנץ', משם המשיך הרכב לרחוב מקהארד ולבסוף הגיע לאזור רחוב מקס. שם הצליחו השוטרים לעצור את הטנדר ולבצע מעצר בסיכון גבוה.

הנהג נעצר ללא אירוע נוסף, והשוטרים יצאו לאסוף את הכסף שנזרק במהלך המרדף. בסך הכול נמצאו יותר מ־6,000 דולר במזומן ברחוב.

השניים הוחזקו בכלא מחוז ברזוריה, והמשטרה מסרה כי החקירה עדיין נמשכת. החוקרים בודקים את הפעילות החשודה בכספומט ועשויים להוסיף בהמשך עבירות הקשורות להונאה.