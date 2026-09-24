ילד נפטר מדלקת מוחית נדירה לאחר רחצה בכנרת

מבזקים נוספים
יברך את הבנים | גלריה מרהיבה מיומו הקדוש של השנה בחצר הקודש ערלוי
צפו בגלריה מרוממת מערב ומוצאי יום כיפור בצל האדמו"ר מערלוי במרכז החסידות בשכונת 'קטמון' בירושלים | החל מערב יום כיפור בעת ברכת הבנים, ובהמשך בשחיטת הכפרות, הדלקת נר החיים, בסיום תפילת נעילה, הבדלה ובעריכת השולחן הטהור בצאת הצום (חסידים)חיים רוזנבוים
איראן ביטלה את כל הטיסות לאיחוד האמירויות בעקבות הסנקציות
סוכנות הידיעות האיראנית ISNA דיווחה כי כל הטיסות בקווים בין איראן לאיחוד האמירויות בוטלו הלילה בחצות, בעקבות הסנקציות האמריקאיות על חברות התעופה האיראניות. במקביל, חבר משלחת המו"מ האיראנית פרופסור מחמד מרנדי איים בתקיפת מדינות במפרץ הפרסי בתגובה לשיתוק סקטור התעופה האיראני.קובי אטינגר
איך הוא אוהב את זה: הארמון פרסם את הסרטון של מקרון מטייל בניו יורק
ארמון האליזה פרסם סרטון של הנשיא מקרון מוקף במאבטחיו כשהוא מטייל ברחובות מנהטן, לקראת נאומו בעצרת האו"ם שכלל כזכור השמצות נגד ישראל | בסרטון נראה מקרון מבצע את הספורט האהוב עליו: לקבל יחס מתושבים מקומיים (מעניין)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חוששים מהיתושים בסוכה? מצאנו עבורכם מלכודת יעילה וזולה
חג הסוכות מתקרב, ויחד עימו מכת היתושים שאפיינה במיוחד את הקיץ הנוכחי לפי דיווחים שפורסמו בחודשים האחרונים | פתרון פשוט וזול עשוי לעזור ללכוד את המזיקים, לפני שנהפוך אנחנו לארוחת החג שלהם (סוכות)כיכר השבת
החסידים חזו בהתרגשות; הרבי נעמד על הבמה והכין בעצמו את נרות השעווה
תיעוד מלא הוד מערב ומוצאי יום כיפור בחצר הקודש נדבורנה ירושלים, החל מאמירת תשליך, שחיטת התרנגול "מכלכל חיים טיש", דרך הכנת נרות השעווה בערב החג ועד להבדלה ולטיש בתופים ובמחולות בצאת היום הקדוש (חסידים)חיים רוזנבוים
"טיעוני קש": בג"ץ מחייב את קרעי לאשר את המינויים לתאגיד
שופטי בג"ץ הורו לשר התקשורת שלמה קרעי לאשר ארבעה מינויים למועצת התאגיד, וקבעו שייכנסו לתוקף גם ללא חתימתו; במקביל הוארכה כהונת המנכ"ל גולן יוכפז (משפט)משה כהן
נערה בת 17 נפצעה בינוני בתאונת קורקינט בנתניה
נערה בת 17 נפצעה באורח בינוני בתאונה עצמית ברחוב בקליר בנתניה. לפי עדויות עוברי אורח, הנערה החליקה מהקורקינט החשמלי ונחבלה בראשה. חובשי איחוד הצלה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים לניאדו כשמצבה בינוני.קובי רוזן