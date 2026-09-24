"טיעוני קש": בג"ץ מחייב את קרעי לאשר את המינויים לתאגיד

"הנימוקים הפרטניים שהעלה השר הם טיעוני קש", כך קבע היום (חמישי) בג"ץ, שהורה לשר התקשורת שלמה קרעי לחתום בתוך שבעה ימים על ארבעה מינויים למועצת תאגיד השידור הציבורי. השופטים קבעו כי אם קרעי לא יחתום על כתבי המינוי במועד, המינויים ייכנסו לתוקף מכוח פסק הדין.

ההחלטה התקבלה פה אחד בידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ, במסגרת עתירות שהגישה עמותת "הצלחה". במוקד ההליך עמדה מועצת התאגיד, שאינה יכולה להתכנס ולקבל החלטות משום שמספר חבריה נמוך מהמינימום הנדרש בחוק.

פסק הדין מורה על מינויה של עליזה דיין חממה לחברת המועצה ועל הארכת כהונתם של מיכל רפאלי כדורי, פרופ' מנחם בן ששון ורו"ח אמיר סבהט. ארבעת המועמדים קיבלו את אישור הוועדה לבדיקת מינויים, אך קרעי החליט ביוני לדחות את המלצות ועדת האיתור בעניינם.

השר טען, בין היתר, כי עליו לבחון את התאמת המועמדים להרכב המלא של המועצה, וכי נפלו פגמים בהליכי בחירתם. ביחס לחברים שכהונתם נועדה להתארך, הוא העלה גם טענות הנוגעות למגבלת הכהונה ולצורך בגיוון ובהתחדשות. קרעי הדגיש במסגרת הדיון כי שקל שיקולים רלוונטיים בלבד.

השופטים דחו את הנימוקים וקבעו כי שיקול הדעת של השר במינויים הללו מצומצם, לנוכח מנגנון המינוי שנקבע בחוק והחשיבות שבשמירה על עצמאות התאגיד. עוד נקבע כי אין הצדקה להמתין לבחירת כלל חברי המועצה, במיוחד כאשר משמעות ההמתנה היא שיתוקה.

בעניינו של בן ששון טען קרעי כי התבטאויותיו נגד מדיניות הממשלה והשתתפותו בהפגנות עלולות לפגוע באמון הציבור במועצה. גרוסקופף דחה את הטענה, והזכיר כי החוק קובע שהשתתפות בהפגנה או הבעת עמדה פוליטית פומבית אינן נחשבות, כשלעצמן, לפעילות פוליטית הפוסלת מועמד.

גם הטענה לזיקה בין סבהט לשרה לשעבר פנינה תמנו-שטה נדחתה. גרוסקופף כתב כי מדובר בטענה שלא הוצג לה ביסוס, והוסיף: "ניכר כי יותר משנימוק זה מטיל דופי במועמד, הוא מלמד על הלך רוח השר, ועל נטייתו להעלות מן הגורן ומן היקב טיעונים לפסילת כל מועמד שהובא לפניו".