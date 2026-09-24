רוכב אופניים חשמליים נפצע קשה בתאונה בירושלים

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הצהיר הערב: "אני אסיר תודה על ההזדמנות שטראמפ ונתניהו העניקו לי להיות חלק ממעגל הידידים והשותפים שלהם. הם שני הגיבורים הגדולים של האנושות בעת הזו".

קובי אטינגר