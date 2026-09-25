מבזקים נוספים
צרפת תפרוס כוחות ומערכות הגנה להגנה על מסוף נפט סעודי
נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי צרפת תפרוס כוחות, מערכות מכ"ם ומערכות הגנה אווירית להגנה על מסוף הנפט ינבוע שבסעודיה, שנפגע בתקיפת החות'ים. מקרון הבהיר: "לא כדי להשתתף בעימות כלשהו, אלא כדי להגן על האתר הזה." צרפת מצטרפת לבריטניה במשימות הגנתיות אלו מול החות'ים.קובי אטינגר
אשה בת 74 נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בצומת גבעת השלושה
רכב התהפך הבוקר בצומת גבעת השלושה. צוותי מד"א הגיעו למקום ופינו לבית החולים בילינסון אשה בת 74 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:00.קובי רוזן
שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו • צפו (יהדות)כיכר השבת
מספידים את המקובל: "נשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה"
הראש"ל הגר"י יוסף: "מרן האבא היה מחבב אותו" | ש"ס: "הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל" (חרדים)כיכר השבת
ועדה פדרלית בארה"ב המליצה להשעות את איגוד הפסיכולוגים בגלל אנטישמיות
ועדה מייעצת של משרד החינוך האמריקני המליצה להשעות את ההכרה בזרוע ההסמכה של איגוד הפסיכולוגים • הוועדה קבעה כי הגוף "כשל בטיפול בתרבות הנרחבת של אנטישמיות" | ההמלצה ממתינה להכרעת ממשל טראמפ (בעולם)יוסי נכטיגל
המשטרה סיכלה מרוץ גמלים בלתי חוקי בנגב
כוחות משטרה סיכלו מרוץ גמלים בלתי חוקי שתוכנן להתקיים בשטח אש סמוך לכביש 222 באזור ביר הדאג' בנגב. שוטרי תחנת שגב שלום, בשיתוף לוחמי יחידת יואב ומשמר הגבול, פשטו על המתחם בסיוע המערך האווירי. עם הגעת הכוחות התפזרו משתתפים מהמקום, ובהכוונת המערך האווירי אותרו שני קטינים שניסו להימלט ולהסתתר בשיחים. השניים עוכבו לחקירה והגמל נתפס.קובי רוזן
איזנקוט מנסה לשכנע בסקרים: הצבעה לבנט תחזיר את נתניהו לשלטון
סקרים טלפוניים של מפלגת ישר! מציגים תזה נגד ביחד • איזנקוט מנסה לשכנע שמנדטים לבנט יסלולו דרך לנתניהו | הפגישה המתוכננת במוצ"ש בבית לפיד (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בדמי ימיה: אשת החינוך מרת חיה רוחמה מקלב ע"ה הסתלקה בגיל 39
מחנכת מסורה בחינוך המיוחד הותירה שלושה יתומים • נכדת האדמו"ר מסלונים זצ"ל נפטרה לאחר מחלה קשה | הלוויה בירושלים (דיין האמת)חנני ברייטקופף