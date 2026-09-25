שני לוחמי מילואים נהרגו בתאונה מבצעית ברצועת עזה

טרגדיה בבית חאנון: לאחר ששיגור אחד עבר בהצלחה, רחפן צה"לי שני שהוטס במוצב נפל מסיבה לא ברורה. שני לוחמי המילואים שניגשו לבדוק אותו נהרגו כשהמטען התפוצץ עליהם. צה"ל בודק האם כשל טכני או לוחמה אלקטרונית הובילו לאסון | עד לבירור נסיבות התקרית, קורקעו כל הרחפנים התוקפים (חדשות)

ב. ניסני