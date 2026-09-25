הותרו לפרסום שמות שני חללי צה"ל שנפלו ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמי מילואים מגדוד 7007 בחטיבה 16 ברצועת עזה: רס"ר נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורס"ר אופק מועלם בן 23 מירושלים. השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים בתאונה מבצעית כאשר רחפן נפץ צה"לי התפוצץ בתוך מוצב. שני הלוחמים, שהיו מטיסי רחפנים, ניגשו לרחפן שנפל בשטח המוצב והוא התפוצץ בזמן שהרימו אותו. הם נפצעו באורח אנוש ומתו מפצעיהם. צה"ל הטיל איסור על שימוש ברחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר.

קובי אטינגר