אירוע דקירה בנתיבות: נפגע קשה ונעצר חשוד

מבזקים נוספים
התביעה שמטלטלת את ה'ניו יורק טיימס': "סיקור מוטה נגד ישראל"
קרן הפנסיה של פלורידה וארגון שמרני דורשים מסמכים פנימיים • טענות לטעויות עובדתיות ולהטיה אנטי-ישראלית בסיקור המלחמה | העיתון: "תביעה חסרת בסיס" (בעולם)יוסי נכטיגל
מאה שערים: פעוט בן שנתיים שתה חומר רעיל - ופונה במצב בינוני
ילד בן שנתיים שתה בטעות טרפנטין מבקבוק בביתו • צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני | פונה לבית החולים במצב בינוני (חרדים)כיכר השבת
לקיים בנו: המקובל רבי דוד בצרי התמוטט; פונה לאחר פעולות החייאה
צוותי רפואה הוזעקו לביתו של המקובל בבני ברק • פעולות החייאה בוצעו במקום והדופק חזר • הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי דוד שלום בן ויקטוריה (חרדים)חזקי שטרן
תאונה בין משאית לטרקטור ליד כפר זוהרים - שני פצועים
תאונת דרכים בין משאית לטרקטור אירעה הבוקר בכביש 35 סמוך לכפר זוהרים. נהג הטרקטור, גבר בן 65, פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. נהג המשאית פונה במצב קל.קובי רוזן
שני לוחמי מילואים נהרגו בתאונה מבצעית ברצועת עזה
דובר צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמי מילואים מגדוד 7007 בחטיבה 16 ברצועת עזה: רס"ר נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורס"ר אופק מועלם בן 23 מירושלים. השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים בתאונה מבצעית כאשר רחפן נפץ צה"לי התפוצץ בתוך מוצב. שני הלוחמים, שהיו מטיסי רחפנים, ניגשו לרחפן שנפל בשטח המוצב והוא התפוצץ בזמן שהרימו אותו. הם נפצעו באורח אנוש ומתו מפצעיהם. צה"ל הטיל איסור על שימוש ברחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר.קובי אטינגר
הותרו לפרסום שמות שני חללי צה"ל שנפלו ברצועת עזה
הותרו לפרסום שמות שני חללי צה"ל שנפלו בקרב ברצועת עזה לאחר שההודעה נמסרה למשפחותיהם: רס"ר (מיל') נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורס"ר (מיל') אופק מועלם, בן 23 מירושלים. שניהם לחמו בגדוד 7007 מחטיבה 16.כיכר השבת
יש להם השפעה על החסידות? ועדת הבחירות נגד חלוקת הכסף של סאטמר
יו"ר ועדת הבחירות נתן צו ארעי לעמותת 'שקל הטהור' • התנועה למען איכות השלטון טענה שהעמותה מעניקה 200 דולר למי שמצהיר שאינו מצביע | הצו יישאר בתוקף עד הוראה אחרת (חדשות)יוני גבאי
מעטפה עם 1,200 ש"ח לאברך: אלפים נהרו לחלוקת הצדקה של הנגיד
הנגיד יואלי לנדאו מחלק 1200 ש"ח לכל אברך נשוי • אלפי אנשים נהרו לבניין ישיבת אורייתא | קווי אוטובוס לא נכנסים לרחוב שטראוס (חרדים)חזקי שטרן