התביעה שמטלטלת את ה'ניו יורק טיימס': "סיקור מוטה נגד ישראל"

בעלי מניות של חברת ה"ניו יורק טיימס" הגישו תביעה לבית המשפט העליון של ניו יורק, בדרישה לקבל מסמכים פנימיים הנוגעים לפיקוח על הסטנדרטים העיתונאיים של העיתון. רוב המסמכים שבמחלוקת, לטענת התובעים, עוסקים בסיקור המלחמה בין ישראל לחמאס.

התביעה הוגשה על ידי מועצת המינהל של מדינת פלורידה (SBA), המנהלת בין היתר את נכסי מערכת הפנסיה הציבורית במדינה, יחד עם ה-National Center for Public Policy Research, ארגון מדיניות שמרני. השניים מבקשים מבית המשפט לחייב את חברת האם The New York Times Company למסור מסמכים שלטענתם נמנעו מהם במשך כארבעה חודשים.

לטענת בעלי המניות, מטרת הבקשה אינה לבחון כתבה מסוימת או להכתיב לעיתונאים כיצד לסקר את המלחמה, אלא לבדוק אם הדירקטוריון מפקח כראוי על מנגנוני בדיקת העובדות, התיקונים והכללים העיתונאיים שהחברה מצהירה כי היא מפעילה.

בתביעה נטען כי לאורך הסיקור של המלחמה פורסמו "טענות מהותיות שקריות או חסרות בסיס", וכי במקרים מסוימים התיקונים לא פורסמו במהירות מספקת. התובעים אף טוענים כי הסטנדרטים העיתונאיים בחברה "הפכו לכלי" המשרת אג'נדות אישיות של עורכים.

אחת הדמויות המרכזיות בתביעה היא עובדת לשעבר במחלקת הווידאו של ה"ניו יורק טיימס", שלפי כתב התביעה עבדה בעיתון כמעט עשור ועזבה במארס האחרון. לדבריה, היא התריעה לפחות 15 פעמים מאז 2019 על מה שהגדירה כאנטישמיות והטיה נגד ישראל, באמצעות מנהלים, מחלקת הסטנדרטים ומשאבי אנוש.

העובדת הכינה מצגת בת 26 שקופיות שבה תיעדה מקרים שלטענתה עוררו חששות בנוגע לאופן שבו מיושמים הכללים במערכת. בין היתר היא העלתה טענות בנוגע לבחירת חומרי וידאו, להכשרה בנושא אנטישמיות ולבדיקה של התבטאויות של פרילנסרים. עוד נטען כי באחד המקרים נאמר לה על ידי נציג משאבי אנוש: "אם את לא אוהבת את הערכים שלנו כאן, אולי כדאי שתמצאי מקום שהערכים שלו מתאימים לשלך".