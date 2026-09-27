שבה את העין; יצירת הפאר בסוכתו של הרבי מדארג • צפו

מבזקים נוספים
רגעי הוד בויז'ניץ; האדמו"ר ערך את הנענועים בסוכתו הפרטית מול אלפי החסידים
אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר לאורך רחוב אמרי חיים בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בנענועי ארבעת המינים לקראת תפילת שחרית בסוכתו הפרטית | כמה דקות לפני התפילה נפתח חלון הסוכה, והאדמו"ר הופיע בהדרו. לאחר אמירת ה'לשם ייחוד', נענע את הלולב ואת ארבעת המינים לכל ארבע הרוחות כנהוג (חסידים)חיים רוזנבוים
בהמלצת צה"ל: שר הביטחון הורה על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון
שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון החל מהיום ועד אחרי חג הסוכות • כניסת פועלים פלסטינים ליישובים תיחסם במהלך החג | צה"ל מתגבר בכוחות ומעלה את הכוננות בכל הגזרות (צבא וביטחון)ב. ניסני
היועמ"שית עיכבה את הבנייה באזור האסטרטגי ליד ירושלים
הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1, כך שהמשך ההליך יידחה לאחר הבחירות | בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי יעתרו נגד ההחלטה (משפט)משה כהן
אש של שמחה; הרבי הבדיל על הכוס ופצח בריקודים • צפו
עם צאת השבת ויום טוב הראשון, הבדיל הרבי מלעלוב על הכוס בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בשיכון ה' בבני ברק | לאחר ההבדלה פצחו החסידים בריקודים נלהבים לזכר שמחת בית השואבה, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה (חסידים)חיים רוזנבוים
גדוד המילואים "שמעון" וגדוד הסדיר "יונתן" פועלים במקביל בגזרה הצפונית | צפו
גדודי המילואים והסדיר בחטיבת החשמונאים פועלים בגזרה הצפונית, כחלק מהעלאת הכוננות ותגבור הכוחות בכלל הגזרות בתקופת חגי תשרי | צפו בתיעוד (צבא)ב. ניסני
כך רה"מ נתניהו תועד בתוך הרכב המשוריין בכביש 1 | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו תועד בתוך הרכב המשוריין, במהלך נסיעת השיירה בכביש 1 סמוך לטלז סטון, בדרכו לנתב"ג לקראת טיסתו לעצרת האו"ם בניו יורק • בתיעוד ניתן לראות את נתניהו שקוע כשהאורות בתוך הרכב דולקים במהלך הנסיעה • צפו (פוליטי)קובי ישראל
בהשתתפות הראב"ד | הרבי מספינקא ציין בסוכתו יובל שנים לזקינו ה'דעת כהן'
לרגל יום ההילולא החמישים של האדמו"ר מספינקא זצ"ל, מחבר ספר 'דעת כהן' הרה"צ רבי נחמן כהנא זצ"ל, ערך אמש נכדו האדמו"ר מספינקא כהנא את שולחנו הטהור בסוכה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | בטיש השתתפו אחיו האדמו"רים, גיסו האדמו"ר מבערגזאס, הגה"צ רבי חיים צבי שפירא ראב"ד מחזיקי הדת, לצד כלל החסידים שנהרו מכל רחבי הארץ (חסידים)חיים רוזנבוים
נאום הפרידה של ח"כ משה גפני מ'דגל התורה': "עמדנו במבחן ועשינו כל מה שציוו אותנו" | צפו
נציגי 'דגל התורה' מכל הארץ התאספו לכינוס השנתי של המפלגה כמדי חג הסוכות, בצל מהלך ההדחה הדרמטי של משה גפני ואורי מקלב מרשימת 'דגל התורה' לכנסת | ח"כ משה גפני נשא נאום פרידה והודה לנציגי המפלגה בכל הארץ | צפו (חרדים)קובי ישראל