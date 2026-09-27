הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1, כך שהמשך ההליך יידחה לאחר הבחירות | בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי יעתרו נגד ההחלטה (משפט)

משה כהן