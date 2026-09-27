אירוע ביטחוני חריג ליד "בסיס המפציצים האמריקניים" בבריטניה

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

משטרת גלוסטרשייר שבבריטניה עצרה הבוקר (ראשון) מספר חשודים בעבירות על חוק חומרי הנפץ, ואמצעי האבטחה בבסיס חיל האוויר פיירפורד, המשמש את חיל האוויר האמריקני - תוגברו.

ברשת "סקיי ניוז" דווח בשם משטרת גלוסטרשייר כי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בודק כלי רכב באזור. עוד דווח כי התושבים המקומיים פונו מהאזור. בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שוכנת מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית. הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני", כך לפי אתר היחידה. בימים האחרונים תוגברו משמעותית אמצעי האבטחה בבסיס פיירפורד ובאזור הוצבו מחסומי דרכים ושוטרים חמושים שמונעים גישה אליו. דיווח דרמטי: המלחמה עם איראן תתחדש בעוצמה - כבר בחודשים הקרובים כיכר השבת | 26.09.26 דובר מטעם חיל האוויר האמריקני מסר לרויטרס כי הם מודעים לדיווחים הנוכחיים, "אנו שומרים על דריכות וננקוט את הפעולות המתאימות כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של אנשי הצבא האמריקנים, האזרחים, הקבלנים ומשפחותיהם", אמר הדובר.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

יוזכר כי משמרות המהפכה האיראניות הזהירו בעבר את בריטניה כי הבסיס יהיה על הכוונת אם מפציצי ארה"ב ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות באיראן. בחודש יולי הם איימו כי "כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על שטח איראני הוא מטרה לגיטימית לכוחותינו".ב"טלגרף" דווח בחודש יולי כי איראן פתחה במתקפת סייבר חסרת תקדים נגד בריטניה - שהשביתה תחנת כוח למשך ארבעה ימים.