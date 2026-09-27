 דלג לתוכן הראשי
כוננות, עצורים וסריקות

אירוע ביטחוני חריג ליד "בסיס המפציצים האמריקניים" בבריטניה

משטרת גלוסטרשייר עצרה חשודים בעבירות על חוק חומרי הנפץ בבסיס פיירפורד הנחשב לבסיס המפציצים האמריקניים • צוות פצצות בודק כלי רכב והתושבים באזור פונו | בעבר, איראן איימה כי הבסיס יהיה על הכוונת (בעולם)

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון (צילום: CENTCOM)

משטרת גלוסטרשייר שבבריטניה עצרה הבוקר (ראשון) מספר חשודים בעבירות על חוק חומרי הנפץ, ואמצעי האבטחה בבסיס חיל האוויר פיירפורד, המשמש את חיל האוויר האמריקני - תוגברו.

ברשת "סקיי ניוז" דווח בשם משטרת גלוסטרשייר כי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בודק כלי רכב באזור. עוד דווח כי התושבים המקומיים פונו מהאזור.

בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שוכנת מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של . הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני", כך לפי אתר היחידה.

בימים האחרונים תוגברו משמעותית אמצעי האבטחה בבסיס פיירפורד ובאזור הוצבו מחסומי דרכים ושוטרים חמושים שמונעים גישה אליו.

דובר מטעם חיל האוויר האמריקני מסר לרויטרס כי הם מודעים לדיווחים הנוכחיים, "אנו שומרים על דריכות וננקוט את הפעולות המתאימות כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של אנשי הצבא האמריקנים, האזרחים, הקבלנים ומשפחותיהם", אמר הדובר.

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

יוזכר כי משמרות המהפכה האיראניות הזהירו בעבר את בריטניה כי הבסיס יהיה על הכוונת אם מפציצי ארה"ב ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות ב. בחודש יולי הם איימו כי "כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על שטח איראני הוא מטרה לגיטימית לכוחותינו".ב"טלגרף" דווח בחודש יולי כי איראן פתחה במתקפת סייבר חסרת תקדים נגד בריטניה - שהשביתה תחנת כוח למשך ארבעה ימים.
ארה"באיראןבריטניהחיל האוויר האמריקניחומרי נפץ

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר