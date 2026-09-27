אירוע ביטחוני חריג ליד "בסיס המפציצים האמריקניים" בבריטניה

אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר לאורך רחוב אמרי חיים בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בנענועי ארבעת המינים לקראת תפילת שחרית בסוכתו הפרטית | כמה דקות לפני התפילה נפתח חלון הסוכה, והאדמו"ר הופיע בהדרו. לאחר אמירת ה'לשם ייחוד', נענע את הלולב ואת ארבעת המינים לכל ארבע הרוחות כנהוג (חסידים)

חיים רוזנבוים