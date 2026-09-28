מבזקים נוספים
תיעוד: בית שלם מתמוטט ונופל לנהר; נפאל קורסת תחת השיטפונות העזים
שיטפונות ומפולות קרקע הרסניות פקדו את נפאל | בניין ממשלתי נשטף לנהר גועש | עד כה דווח על עשרות הרוגים, מאות משפחות נפגעו (חדשות)כיכר השבת
"הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס": האב השכול איציק בונצל נגד יוכבד ליפשיץ
האב השכול איציק בונצל תקף את יוכבד ליפשיץ על דבריה נגד נתניהו • "הבנים שלנו שילמו בחייהם כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה" | גולן הגיב: "את גיבורה" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
"אתחלתא דגאולה" - חכמי ליטא בלב ירושלים
"חצר שטרויס" תפקדה כנווה מדבר רוחני, שבו התקיימה קהילה עצמאית כמעט לחלוטין, הרחק מהפוליטיקה והסערות הציבוריות שפקדו את ירושלים של סוף התקופה העות'מאנית | הדמות המרכזית והמשפיעה ביותר שהטביעה את חותמה על החצר הייתה דמותו של הגאון רבי יצחק (איצ'לה) בלאזר זצ"ל | פרק 2 (היסטוריה)ישראל שפירא
יצחק עמית אישר: מיליוני שקלים הועברו מעיריית ירושלים לגופים חרדיים ללא מכרז
העליון דחה את ערעור עיריית ירושלים והותיר על כנה את ביטול הנוהל שאפשר העברת עשרות מיליוני שקלים ללא מכרז, בין היתר לאירועים וגופים חרדיים: "הנוהל נעדר בסיס חוקי" (חדשות)כיכר השבת
מבצע חסר תקדים: צבא ארה"ב פתח חזית נוספת ופשט על המדינה הדרומית
כוחות אמריקניים חמושים השתתפו בפשיטות נרחבות נגד קרטלי הסמים • שלושה חשודים חוסלו ועשרות נעצרו במבצע משולב | שינוי דרמטי במדיניות ארה"ב באמריקה הלטינית (בעולם)יוסי נכטיגל
פיקוד המרכז האמריקני זועם: איראן טוענת שיש לה שליטה מלאה במצר הורמוז?
מפקד בכיר במשמרות המהפכה טען כי לאיראן שליטה מלאה על המצר • פיקוד המרכז האמריקני מפרסם הכחשה חריפה: "זוהי טענה שקרית" | האמת על המצר (צבא וביטחון)יוסי נכטיגל
החלום על החופש שהוביל לבניית סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה | צפו בתיעוד
במשך תקופה ארוכה חלמה פייגא קליין על חופש, ובעצם מי מאתנו לא זקוק לזה. אבל כמו לרבים אחרים, גם אצלה זה לא יצא אל הפועל - אז היא החליטה להביא את החופשה אליה - הביתה, אל הסוכה | וכך היא בנתה בעשר אצבעותיה סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה | צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)חזקי שטרן
בשיא העומס - תקלה ברכבת הקלה בירושלים: השירות הופסק בקו | כל הפרטים
פגיעה בכבל חשמל באזור גן המפלצת גרמה להפסקת השירות • קווי אוטובוס חלופיים הופעלו לרווחת הנוסעים | השירות יתחדש עם סיום הטיפול (תחבורה ציבורית)בני סולומון