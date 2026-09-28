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"לאיראן אין צי"

פיקוד המרכז האמריקני זועם: איראן טוענת שיש לה שליטה מלאה במצר הורמוז?

מפקד בכיר במשמרות המהפכה טען כי לאיראן שליטה מלאה על המצר • פיקוד המרכז האמריקני מפרסם הכחשה חריפה: "זוהי טענה שקרית" | האמת על המצר (צבא וביטחון)

מצרי הורמוז (צילום: AI )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם היום (שני) הכחשה חריפה לטענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז.

ההכחשה מגיעה בעקבות אמירה של מפקד בכיר במשמרות המהפכה האסלאמית, שטען כי ל יש שליטה מלאה על המצר האסטרטגי באמצעות "הצי" שלה.

"זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז בהודעה רשמית. "ל אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו. כמו כן, איראן אינה שולטת במצר הורמוז – עובדה המוכחת על ידי אלפי הספינות שעברו בו בחופשיות, יחד עם למעלה ממיליארד חביות נפט, רק בחודשים האחרונים".

ההכחשה האמריקנית מתבססת על נתונים מבצעיים ממצר הורמוז, שדרכו עוברים מדי יום כמויות עצומות של נפט. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בריאון לכתב הישראלי ברק רביד כי במהלך סוף השבוע האחרון עברו במצר "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט - המספר הגבוה ביותר עד כה.

גורם ביטחוני אמריקני בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט. העברת כמויות אלה מעידה על חופש השיט במצר, בניגוד לטענות האיראניות.

נושאת מטוסים במפרץ מול איראן (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

בחודשים האחרונים ביצעו הכוחות האמריקניים סדרת תקיפות נרחבות נגד יכולות ימיות איראניות. התקיפות כללו פגיעה במתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. מטרת התקיפות, על פי פיקוד המרכז, היא לשחוק את יכולתה של איראן להוציא לפועל מתקפות נגד כלי שיט אזרחיים ומסחריים בנתיבי השיט הבינלאומיים.

ההכחשה האמריקנית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת במזרח התיכון ומאמצים דיפלומטיים להגיע להסכם עם איראן. כפי שדיווחנו, הנשיא טראמפ אמר כי הוא מצפה לשיחות נוספות עם איראן כבר בהמשך השבוע, במסגרת המאמצים להגיע להסכם חדש עם טהראן.
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