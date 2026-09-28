פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם היום (שני) הכחשה חריפה לטענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז.

ההכחשה מגיעה בעקבות אמירה של מפקד בכיר במשמרות המהפכה האסלאמית, שטען כי לאיראן יש שליטה מלאה על המצר האסטרטגי באמצעות "הצי" שלה.

"זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז בהודעה רשמית. "לאיראן אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו. כמו כן, איראן אינה שולטת במצר הורמוז – עובדה המוכחת על ידי אלפי הספינות שעברו בו בחופשיות, יחד עם למעלה ממיליארד חביות נפט, רק בחודשים האחרונים".

ההכחשה האמריקנית מתבססת על נתונים מבצעיים ממצר הורמוז, שדרכו עוברים מדי יום כמויות עצומות של נפט. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בריאון לכתב הישראלי ברק רביד כי במהלך סוף השבוע האחרון עברו במצר "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט - המספר הגבוה ביותר עד כה.

גורם ביטחוני אמריקני בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט. העברת כמויות אלה מעידה על חופש השיט במצר, בניגוד לטענות האיראניות.