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החבלן הוזעק לזירה

מטענים מאולתרים נתפסו בסמוך לבית מגורים בברטעה - המשטרה: "סוכל פיגוע"

שוטרי תחנת עירון ולוחמי החטיבה הטקטית פעלו בשטח • חבלן משטרתי הוזעק לזירה ופעל לנטרול המטענים | הפעילות נמשכת (משטרה)

המטענים (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת עירון ביצעו הלילה (בין ראשון לשני) פעילות מבצעית בכפר ברטעה שביהודה ושומרון, במהלכה אותרו שני מטעני חבלה מאולתרים בשטח הסמוך לבית מגורים. הפעילות בוצעה במסגרת המאבק באמצעי לחימה בלתי חוקיים, חיזוק הביטחון והמשילות.

על פי ההודעה שפרסמה דוברות המשטרה, הפעילות נערכה בשיתוף לוחמי החטיבה הטקטית. במהלך הסריקה בשטח, זיהו הכוחות את שני המטענים המאולתרים במיקום מסוכן בסמוך למבנה מגורים.

לאחר האיתור הוזעק למקום חבלן משטרתי, אשר טיפל בזירה ופעל לנטרול המטענים ולהפחתת הסיכון. המשטרה הגדירה את האירוע כ"סיכול פלילי".

בהודעה הדגישה המשטרה כי תמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד עבירות אמצעי לחימה בלתי חוקיים, כחלק מהמאבק בפשיעה, חיזוק המשילות והגברת הביטחון.

יצוין כי ברטעה הייתה יעד למבצעים משטרתיים נוספים בעבר. באוגוסט אשתקד ביצעו כוחות הביטחון מבצע רחב היקף בכפר, במהלכו נתפסו סחורות מזויפות בשווי מוערך של כ-4 מיליון שקלים, לרבות סיגריות ובגדי מותגים, ונעצרו שלושה חשודים.
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