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סיפור הזוי

צרפת בהלם: שוטר נעצר בחשד שתכנן פיגוע טרור - ויצר נשק בתלת-ממד

שוטר בן 35 נעצר לאחר חקירה מאומצת של גורמי הביטחון | החשוד מזוהה עם אידיאולוגיה קיצונית של הימין הקיצוני | פשיטות חשפו רכיבי נשק שיוצרו במדפסת תלת-ממד (בעולם)

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שוטרים צרפתיים, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: שאטרסטוק)

שוטר צרפתי בן 35 נעצר בתחילת השבוע בחשד לתכנון חמור וייצור כלי נשק לא חוקיים באמצעות טכנולוגיית תלת-ממד, בפרשה שמעוררת דאגה רבה במערכת האכיפה במדינה.

המעצר בוצע ברחוב ביום ראשון, 23 באוגוסט, כאשר שוטרים מהחטיבה המרכזית למלחמה בטרור עצרו את החשוד רגע לפני שסיים את משמרתו באזור יוולין.

החשוד, שמשרת כשוטר פעיל, מזוהה עם אידיאולוגיה קיצונית ואלימה של הימין הקיצוני. על פי החקירה שניהלו גורמי הביטחון והתביעה הלאומית למלחמה בטרור, הוא פעל להכין פעולות טרור חמורות נגד מטרות שונות ותכנן לפגוע באינטרסים של המדינה.

במסגרת החקירה הסמויה והגלויה התברר כי השוטר חשוד בייצור והחזקה של כלי נשק וחלקי חימוש באמצעות מדפסות תלת-ממד. פשיטות שבוצעו על ידי החוקרים בביתו ובתוך רכבו הפרטי הובילו לגילוי רכיבי נשק שונים שחיזקו את החשדות נגדו.

התביעה הלאומית למלחמה בטרור הגישה נגדו כתב אישום הכולל מספר סעיפים חמורים: הכנה אישית לביצוע מעשה טרור, ייצור והחזקת נשק בלתי חוקי בקשר עם ארגון טרור, והסתה לביצוע מעשי טרור באמצעות רשתות תקשורת מקוונות. מאז מעצרו, הוא הושם במעצר מאחורי סורג ובריח עד לתחילת משפטו.
פיגועצרפת

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