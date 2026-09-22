שוטר צרפתי בן 35 נעצר בתחילת השבוע בחשד לתכנון פיגוע טרור חמור וייצור כלי נשק לא חוקיים באמצעות טכנולוגיית תלת-ממד, בפרשה שמעוררת דאגה רבה במערכת האכיפה במדינה.

המעצר בוצע ברחוב ביום ראשון, 23 באוגוסט, כאשר שוטרים מהחטיבה המרכזית למלחמה בטרור עצרו את החשוד רגע לפני שסיים את משמרתו באזור יוולין.

החשוד, שמשרת כשוטר פעיל, מזוהה עם אידיאולוגיה קיצונית ואלימה של הימין הקיצוני. על פי החקירה שניהלו גורמי הביטחון והתביעה הלאומית למלחמה בטרור, הוא פעל להכין פעולות טרור חמורות נגד מטרות שונות ותכנן לפגוע באינטרסים של המדינה.

במסגרת החקירה הסמויה והגלויה התברר כי השוטר חשוד בייצור והחזקה של כלי נשק וחלקי חימוש באמצעות מדפסות תלת-ממד. פשיטות שבוצעו על ידי החוקרים בביתו ובתוך רכבו הפרטי הובילו לגילוי רכיבי נשק שונים שחיזקו את החשדות נגדו.

התביעה הלאומית למלחמה בטרור הגישה נגדו כתב אישום הכולל מספר סעיפים חמורים: הכנה אישית לביצוע מעשה טרור, ייצור והחזקת נשק בלתי חוקי בקשר עם ארגון טרור, והסתה לביצוע מעשי טרור באמצעות רשתות תקשורת מקוונות. מאז מעצרו, הוא הושם במעצר מאחורי סורג ובריח עד לתחילת משפטו.