מבזקים נוספים
הכוכב העולמי השווה אותו לפושע הנאצי; זו הייתה התגובה של איתמר בן גביר
המוזיקאי מתח ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי והשווה את דבריו על תושבי עזה לרטוריקה של פושע המלחמה הנאצי היינריך הימלר. בן גביר הגיב בחריפות: "היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים" (בעולם)יוסי נכטיגל
צפו: המפקדת חשדה והודיעה לנהג לפתוח את הבגאז' | זה מה שהתגלה בפנים
מבצע אכיפה דרמטי במעבר: לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו נהג שהעמיס לא פחות משבעה שוהים בלתי חוקיים בתוך תא המטען של רכבו, תמורת תשלום של 700 ש״ח לכל נוסע | צפו ברגע שבו נפתח תא המטען והכוחות השתלטו על החשודים (בארץ)קובי רוזן
גם סעודיה: נציגים מ-10 מדינות נכחו במפגש עם נתניהו באמירויות
גורם בכיר באיחוד האמירויות חושף: נציגים מעשר מדינות השתתפו במפגש • ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה, ארה"ב, מרוקו, כווית, בחריין, לוב, עומאן ומצרים | הפגישה התקיימה בשני שלבים (גיאופוליטיקה)יוסי נכטיגל
דרמה בישיבת פוניבז׳: העליון מוציא צו עיכוב לפינוי פלג הגר"ש מרקוביץ'
בית המשפט העליון הוציא צו ארעי לבקשת עמותת ״מסורת התורה״ והגר״ש מרקוביץ׳, והפינוי שנקבע למחר נדחה עד ליום חמישי הבא. המשמעות היא ש״המחבלים״ יוכלו להמשיך להשתמש במבני הישיבה במהלך חג שמחת תורה, בהתאם לתוקף הצו (חרדים)קובי ישראל
נתניהו בבסיס חיל האוויר: "יש סימנים שבקרוב ינסו לתקוף אותנו" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בתל נוף: ״יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״ (ביטחון)יוני גבאי
הרבי ערך טיש במשך שש שעות רצופות - החסידים עמדו מחוץ לסוכה
מעמד אדיר ברחמסטריווקא, האדמו"ר ערך אמש (שני) טיש מיוחד לבחורים במשך שש שעות רצופות • במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשך שעתיים וחצי • בשל ההמונים שגדשו את הסוכה הגדולה בירושלים, חלק מהפארנצעס הוקמו מחוץ לסוכה (חסידים)חיים רוזנבוים
ההתבטאות החריפה של האב השכול: בנה של ליפשיץ מגיב לסערה
עמרי ליפשיץ הגיב לדברי האב השכול איציק בונצל נגד אמו שורדת השבי: "הוא לא התקשר להתנצל". לדבריו, זו לא הפעם הראשונה שבה נאמרים דברים דומים (חדשות)יאיר טוקר
עונש כבד לחייל הדתי שהפגין נגד הצווים המנהליים | משפחתו: "גאים בו"
לאחר שהניף שלטים מול לשכת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, כנגד הצווים המנהליים וכנגד הצו שהוצא למתיישב טל ינון דרדיק, הושלך החייל ל-20 ימי מאסר | משפחתו: "הצבא עסוק בלרדוף מתיישבים גיבורים - הבלבול בין אוייב לאוהב מסוכן" (בארץ)דוד הכהן