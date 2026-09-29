מחירי הדלק עלו שוב, סמוטריץ' הודיע: נערכים לסבסוד נוסף

לקראת בחירות 2026, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הדלק, על מנת לבלום את הזינוק במחיר לצרכן ברקע משבר האנרגיה הגלובלי.

אחר הצהרים ערך שר האוצר ישיבה בנושא עם גורמי המקצוע. בסיום העבודה המקצועית יגבש השר את מחיר ופרטי ההוזלה.

"ההוזלה נכונה בעת הזו על מנת לדחוף את הצמיחה במשק הישראלי, לשמור על יציבות מחירים ולמנוע עליות מחירים ואינפלציה בענפים רבים במשק", אמר סמוטריץ'.

ההוזלה הצפויה מגיעה זמן קצר לאחר שמחיר הדלק הוזל בכחצי שקל לליטר, צעד המוערך בעלות תקציבית של כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה. ההפחתה באה על רקע העלייה במחיר הדלק, והביאה לעלות של כ-7.75 שקל לליטר.

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מאז המחיר עלה שוב: לפי העדכון האחרון של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד בהמשך השבוע על 8.27 שקלים לליטר - עליה דרמטית של 52 אגורות מהעדכון הקודם.