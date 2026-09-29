מפלגת ישר! דורשת מנתניהו להסיר את הסרטון בו הזכיר איום לקראת הבחירות בתוך 4 שעות | "אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין" (בארץ)

משה בשן