הרבי חילק שיריים מהדג הענק; שמחת בית השואבה בצאנז ז'ימגראד 

מבזקים נוספים
הטייס ההודי שהציל את המטוס למרות פציעתו: "זה היה מטורף"
הטייס ההודי סמית מאצ'צ'א הפך לאחד הגיבורים של אירוע ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי (בעולם)אריה רוזן
הנציגים הערבים פנו לאיגוד הבין־פרלמנטרי - ״התערבו נגד הליך ההדחה"
יו״ר הרשימה המשותפת יוסף ג׳בארין, פנה היום לנשיאת האיגוד הבין־פרלמנטרי בבקשה להתערבות בינלאומית נגד הליך ההדחה של הרשימות והמועמדים המייצגים את הציבור הערבי, לקראת הדיון בבג״ץ מחר.קובי ישראל
משרד החוץ בתדרוך לכלל השגרירים: "זהו ניסיון פיגוע נגד ישראלים והסכמי אברהם"
מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, קיים תדרוך לכלל שגרירי ישראל וראשי הנציגויות ברחבי העולם | בתדרוך הוצגה תמונת המצב העדכנית והודגש המסר כי מדובר בניסיון פיגוע טרור נגד ישראלים, איחוד האמירויות והסכמי אברהם (בארץ)אריה רוזן
גלריה מרגשת: קבלת פנים בנתב"ג לנוסעים ששבו מטיסת האימה
174 הנוסעים ששרדו את מה שהגדירו בישראל "ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי" בטיסה באמירויות, לאחר שטייס המשנה ניסה להתרסק עם המטוס, נחתו בשלום בישראל | צפו בגלריה (בארץ)משה בשן
רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות מתייחסת לראשונה לניסיון הפיגוע
רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות מתייחסת לראשונה לאירוע היום: טיסת פליי דובאי FZ1073, שהייתה בדרכה מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי לנמל התעופה הבינלאומי בן גוריון, בתאריך 30 בספטמבר 2026, חוותה אירוע ביטחוני שהושג עליו שליטה, מה שחייב את שינוי מסלול המטוס וביצוע נחיתת חירום בנמל התעופה תבוק שבערב הסעודית.
מעמד הקבלת פני רבו של הציונות הדתית בבנייני האומה | צפו בגלריה
מעמד הקבלת פני רבו ה-13 לרבני הציונות הדתית לרגל חג הסוכות ביוזמת ארגון 'רבני דרך ארץ', בהשתתפות: רבנים, ראשי ישיבות, דיינים, אישי ציבור וקהל רב ב'בנייני האומה' בירושלים • צפו בגלריה של הצלם שמוליק קורלנסקייוני גבאי
מרגש: עשרות רבנים באמירת מזמור לתודה בעקבות נס ההצלה במטוס
"צריך להיות עיוור כדי לא לראות את הניסים": בסוכתו של הרה"ר לתל אביב הרב זבדיה כהן התייחס הרה"ר לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר לנס ההצלה במטוס פליי דובאי, וקרא יחד עם כלל המשתתפים מזמור לתודה (צילום: משה ערבה)כיכר השבת
"החמורים טובים מכם": בחורי הישיבה מירושלים במסר חריף לעזה בערבית
שלוש שנים אחרי שמחבלי חמאס פרצו ליישובי העוטף, רצחו, חטפו ושרפו בתים – שני בחורי ישיבה מירושלים התיישבו מול המצלמה והחליטו לדבר ישירות לעזה, בערבית | הם הזכירו את סינוואר, דף, הנייה ונסראללה – ושלחו מסר גם לאיראן: "תסתכלו איפה אתם ואיפה אנחנו" | צפומשה בשן