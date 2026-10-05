ארה"ב פינתה 12 מפציצים מבריטניה בעקבות חשש לפגיעה איראנית

תרבות העבודה בארה"ב מביאה עימה גם תסכול רב מצד עובדים הנלחמים על זכויותיהם הבסיסיות ביותר, כמו ללכת לשירותים שלא בזמן הפסקה, או פשוט - לשבת על כיסא | רק לאחרונה קיבלו עובדי המכס האמריקנים את ההנחיה הבאה: אסור לשבת בזמן העבודה - והכסאות נלקחו מהם (בעולם)

כיכר השבת