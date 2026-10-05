ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הכריז היום (שני) על פיזור הפרלמנט והקדמת הבחירות הכלליות במדינה ל-29 בנובמבר.

ההחלטה מגיעה לאחר שהבית התחתון של הפרלמנט הפיל את חבילת צעדי הדיור שקידמה הממשלה, במהלך שנתפס כמכה פוליטית קשה לראש הממשלה.

על פי דיווחים בתקשורת הספרדית, סאנצ'ס איבד את הרוב הפרלמנטרי שלו לאחר שמפלגת חונטס הקטלאנית הצביעה נגד הצווים הממשלתיים. חבילת הצעדים כללה הגבלות על פינוי שוכרים והארכת חוזי שכירות, והיא נועדה להתמודד עם משבר הדיור שפקד את המדינה.

במהלך הדיון הסוער בפרלמנט, תקף סאנצ'ס בחריפות את חברי הפרלמנט שהתנגדו לחוק. "ההיסטוריה תשפוט אתכם מוקדם משאתם חושבים", מסר מעל הדוכן. גורמים בסביבתו הגדירו את הצבעת חונטס כ"בגידה של ממש" ואמרו לעיתון ABC כי "מה שקרה חמור מאוד".

מנהיג האופוזיציה, אלברטו נונייס פייחו, קרא להליכה מיידית לקלפיות. "כי המדינה כבר לא יכולה יותר", אמר. מיגואל טליאדו ממפלגת PP פנה ישירות לראש הממשלה: "פדרו, אל תחשוב על זה יותר. תעשה את זה. תכריז מחר על בחירות כלליות. תלחץ על הלחצן".

הסערה הפוליטית החלה בעקבות פינויה של מריה דל כרמן אבסקל בת ה-87 מדירתה במדריד, שבה התגוררה מאז 1956. קרן השקעות שרכשה את הנכס דרשה להעלות את שכר הדירה מ-440 ל-1,650 אירו בחודש, סכום העולה על קצבת הפנסיה שלה. תמונות פינויה של הקשישה על גבי אלונקה עוררו זעם ציבורי עצום ברחבי ספרד.

האירוע הצית גל מחאות נרחב במדינה. בשבת צעדו במדריד בין 70 אלף ל-500 אלף מפגינים, על פי הערכות שונות. המחאות כוללות מאהלים בכיכר פוארטה דל סול והפגנות נגד פינויים בכ-50 ערים. בעקבות הלחץ הציבורי ניסתה הממשלה לקדם את "צו מריכרמן" למניעת פינוי שוכרים מוחלשים, אך הצו נפל בפרלמנט.

בסביבת ראש הממשלה מעריכים כי הזעם הציבורי סביב נושא הדיור עשוי לסייע בגיוס מצביעי השמאל לקלפיות. עם זאת, סאנצ'ס מתמודד עם אתגרים נוספים, כולל פרשות שחיתות שבהן מסובכים מקורביו וביקורת על הטיפול במשבר המסתננים במובלעת הספרדית סאוטה.

הסקרים מראים כי גוש הימין מחזיק ברוב מוחלט בפרלמנט. המפלגה העממית (PP) ומפלגת ווקס מגיעות יחד לרוב, על פי הסקרים האחרונים. הבחירות המוקדמות, אם אכן יוכרזו היום, צפויות להתקיים ב-29 בנובמבר.