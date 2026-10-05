מבזקים נוספים
ראש ישיבת בריסק תקף שורת מוסדות: "החזון איש מתחבט בקבר ממה שעשו לו"
ראש ישיבת בריסק, מסר במהלך החג שיחה ארוכה, בה תשף שני מוסדות מוכרים מאוד בציבור החרדי, שקיבלו לביקור את נשיא המדינה הרצוג לביקור: "האם השתגעו אנשי בני ברק, איך יכולים לבוא לכזו שפלות, קצת כבוד לחזון איש, במקום לזרוק את התקציבים שלו בפנים, במקום לזרוק לו אתרוגים בפנים נותנים לו לקבוע מזוזה ועוד להופיע בפני מאות ילדים, היתכן?!" | האזינו (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
אירועים חריגים בגבול סוריה תוך יממה: תמרור שאי אפשר להתעלם ממנו
שני חשודים נעצרו היום בניסיון חדירה למוצב צה"ל במרחב האבטחה • אמש חוסל חשוד שטיפס על סוללה למוצב | ראשי הרשויות בגולן: 'מחייב טיפול נחוש ומענה ביטחוני ארוך טווח' (צבא וביטחון)כיכר השבת
משפט נתניהו: עוה"ד של רה"מ מסר עדכון חשוב לבית המשפט
עו"ד עמית חדד עדכן את בית המשפט, כי הוא מייצג את נתניהו גם בפני ועדת גרוניס, וציין 20 מועדים שבהם תדון הוועדה בחודשים נובמבר ודצמבר ויתכן שדיונים נוספים במשפט רה"מ ידחו (משפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל עצר שני חשודים שנעו על אופנוע לעבר מוצב בדרום סוריה
כוחות צה"ל עצרו שני חשודים שנעו על אופנוע לכיוון מוצב צבאי במרחב האבטחה בדרום סוריה. הכוחות זיהו את החשודים, פתחו בנוהל מעצר שכלל ירי לעברם ועצרו אותם. לא נפגעו חיילים באירוע. האירוע מגיע לאחר שהלילה חוסל מחבל שחדר לבסיס צה"ל באזור. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת איומים במרחב.קובי אטינגר
גדולי ראשי הישיבות פקדו את סוכתו של המנהיג וראש הישיבה | תיעוד נרחב
במהלך ימי חול המועד עלו ובאו לסוכתו של ראש הישיבה ומזקני חברי מועצת גדולי התורה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, גדולי הרבנים, יחד עם אישי ציבור רבים ונכבדים | ראש הישיבה עלה לירושלים, כדי ליטול ד' מינים מול מקום המקדש, כמנהגו מדי שנה ולאחר מכן, ערך ביקור בסוכת הנגיד רובי שראן | תיעוד נרחב מימי החג (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
הוכש מנחש ברמת הגולן: גבר בן 72 במצב קשה לאחר הכשה בשדה חקלאי
תושב בוקעתא הוכש בידו בשדה חקלאי סמוך לעין זיוון • הגיע למלר"ד במצב מבולבל עם הקאות ולחץ דם נמוך | קיבל אנטי-סרום והועבר לטיפול נמרץ (בארץ)מישאל לוי
"האש שלו תוקד עד ביאת משיח": כך חגגו רבנים וקהל רב עם הגאון הינוקא
פוסקים, מקובלים ואדמו"רים, עלו ובאו במהלך חול המועד סוכות ל'הקבלת פני רבו' אצל הינוקא, ששהה במהלך ימי החג בעיר הקודש והמקדש • הגר"ש בארי השווה את הינוקא לרבי נחמן מברסלב זי"ע | רגע מרגש נרשם, כאשר ספר תורה בן 300 שנה הופקד בידי הינוקא (חרדים)חנני ברייטקופף