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ניסיון פיגוע

בנס נמנע אסון: מחבל הצית רכב, שלף סכין – ונוטרל ברגע האחרון

מחבל פלסטיני הגיע לחוות חנניה חמוש בסכין ומצית והצית רכב • תושבי החווה נסעו לעברו ברכבם ופגעו בו – ובכך נטרלו את האיום | לא נרשמו נפגעים בקרב הישראלים (צבא וביטחון)

כה
כיכר השבת
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זירת הפיגוע (צילום: משטרת ישראל)

כוחות משטרת מחוז ש"י חוקרים אירוע שהתרחש היום (שני) בשטח חוות חנניה שבגזרת בנימין. על פי דיווחים ראשוניים, מחבל פלסטיני הגיע לשטח מרעה סמוך לחווה כשהוא חמוש בסכין ובמצית, הצית רכב ישראלי השייך לחווה ואיים על התושבים שניגשו אליו.

תושבי החווה, שזיהו את הסכנה, נסעו לעברו ברכבם ופגעו בו – ובכך נטרלו את האיום. לא נרשמו נפגעים בקרב הישראלים.

שוטרי תחנת בנימין ממרחב שומרון הגיעו במהירות למקום יחד עם צוותי זיהוי פלילי ממחוז ש"י, ופתחו בחקירה מקיפה של האירוע. הרכב השרוף והסכין נמצאו בזירה.

זירת הפיגוע (צילום: דוברות המשטרה)
זירת הפיגוע (צילום: דוברות המשטרה)

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות באזור בנימין ושומרון בחודשים האחרונים, ומדגיש את המתח הביטחוני המתמשך ביו"ש.

כזכור, בשבת האחרונה פיצץ צה"ל את דירתו של מחמד אל-עאמודי, הנחשב למחליפו של יחיא סינוואר בהנהגת ברצועת עזה. על פי דיווחים מהשטח יש הרוגים במקום, אך טרם התקבל אישור רשמי לגבי גורלו של אל-עאמודי עצמו. המבצע ממחיש את היכולת הישראלית לפגוע בצמרת חמאס גם בחודשים האחרונים של הלחימה, כשהארגון מנסה לשקם את שורותיו.

בחודש ספטמבר בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

זירת הפיגוע (צילום: דוברות המשטרה)
זירת הפיגוע (צילום: דוברות המשטרה)

במקביל לפעילות בעזה, בדרום לבנון נפצעו באורח קל שמונה חיילים בתאונת דרכים מבצעית. האירוע מזכיר את המחיר השוטף שגובה הפעילות המתמשכת מול חיזבאללה, גם כשאין מדובר בהיתקלות ישירה אלא בשגרה המבצעית המסוכנת.

בשבועות האחרונים התגברה הפעילות הצבאית גם בגבול סוריה. תושבים מקומיים בכפרי קוניטרה והאזור הכפרי המערבי של דרעא מתארים גל פשיטות חריג של כוחות צה"ל. על פי דיווחים, הכוחות פושטים על בתים וחוות באישון לילה.
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