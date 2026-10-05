סערה בניו יורק: מורה בבית ספר ציבורי בברוקלין נמצא בחקירה לאחר שלפי מסמך משפטי שיבח את מנהיג חמאס יחיא סינוואר בקבוצת צ'אט, וכתב: "יחי יחיא סינוואר".

על פי התביעה שהוגשה במסגרת הסכסוך סביב קואופרטיב המזון Park Slope Food Coop, המורה, בן 48, כתב את הדברים בנובמבר 2024 בקבוצת Signal שבה היו חברים פעילים המתנגדים לישראל. בתביעה הוא מתואר כאחד ממובילי הקמפיין להחרמת מוצרים ישראליים בקואופרטיב.

באותה התכתבות, לפי המסמך המשפטי, כתב גם כי "אין להם את הקולות כדי לחסום את הקמפיין", בהתייחס לחברים יהודים ופרו־ישראלים בקואופרטיב. הפרשה נחשפה במסגרת תביעה שהגישו חברים יהודים לאחר שהנהלת הקואופרטיב הצביעה על איסור מכירת מוצרים ישראליים, בעקבות מאבק שנמשך שנים.

מבדיקה שנערכה בחשבונותיו ברשתות החברתיות הופיעו בעבר גם תכנים אנטי־ישראליים, בהם תמונה של מדבקה עם ישראל כשהיא נגרסת, תמונה שבה מגן דוד מכסה את פסל החירות והשוואה בין ורשה בשנת 1944 לבין פלסטין בשנת 2024.

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בעקבות הפרסום, משרד החינוך של עיריית ניו יורק אישר כי הטענות הועברו לבדיקה. "אנטישמיות ותמיכה בארגוני טרור אינן מקובלות בשום אופן במערכת החינוך שלנו", מסר דובר משרד החינוך, שהוסיף כי "הטענה דווחה והועברה לחקירה בהתאם לתקנות הקנצלר".