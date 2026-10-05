כמעט 200 בני אדם הוכנסו למעקב רפואי באזור סיביר שברוסיה בעקבות מותה של חוקרת בת 28 ממכון נגד דבר בעיר אירקוטסק. הרשויות הרוסיות חוששות כי החוקרת נחשפה לדבר ריאתי, אך טרם אישרו רשמית את סיבת המוות.

שירות רווחת הצרכן הרוסי מסר כי העובדת מתה כתוצאה מ"דלקת ריאות מסיבה לא ידועה". ראש מחוז שולחוב, מקסים מודין, הודיע כי מתקן האשפוז שבו טופלה החוקרת נסגר לצורך הסגר. במקביל, הרשויות הרוסיות טוענות כי "המצב התברואתי-אפידמיולוגי באזור אירקוטסק ובערים אירקוטסק ושולחוב יציב".

דריה שיפילובה, לבורנטית בת 28 במכון לחקר הדבר באירקוטסק שבסיביר, מתה בלילה שבין 1 ל-2 באוקטובר 2026 בבית החולים בשלחוב, ימים ספורים לאחר שאושפזה עם תסמיני דלקת ריאות קשה.

בעקבות האירוע אותרו 197 בני אדם שבאו עמה במגע, ו-189 מהם הועברו להשגחה במוסדות רפואיים. במקביל הוטל הסגר על מחלקות האשפוז בבית החולים בשלחוב, נעצרה קבלת מטופלים, ונפתחה חקירה פלילית בחשד להפרת כללי בטיחות שהובילה למוות.

בציבור הופצו שלוש גרסאות שונות לנסיבות ההדבקה: חשיפה עקב שבירת מבחנה שהכילה את החיידק במעבדה ב-25 בספטמבר 2026, הדבקה במהלך נסיעת עבודה לרפובליקת בוריאטיה, או חשיפה בעת חזרה מחופשה בתאילנד. אף אחת מהגרסאות לא קיבלה אישור רשמי. ראש רפובליקת בוריאטיה, אלכסיי צידנוב, הכחיש כי שיפילובה ביקרה באזורו, וערך הודעה שפרסם כך שקבע כי "ייתכן שמתה מדבר" במקום הקביעה ההחלטית הראשונית.

הרשויות המקומיות נמנעו מנקוב בשם המחלה, ומושל מחוז אירקוטסק, איגור קובזב, התייחס בהודעתו רק ל-"זיהום מסוכן במיוחד".

במקביל, מידע שכבר פורסם החל להיעלם: עיריית באיקלסק מחקה המלצה להימנע מלהגיע לשלחוב שעתיים לאחר פרסומה, ופוסטים ברשתות החברתיות הוסרו. בעקבות דיווחים אלו והחשש מגלי תברואה, החלו תושבי באזור לרכוש אנטיביוטיקה, ואילו תושבים דיווחו על אנשים בחליפות מגן ברחובות ועל חלוקת מסכות בגני ילדים. כמו כן דווח כי אנשי שירות הביטחון הפדרלי, ה-FSB, ליוו אמבולנסים.

האפידמיולוג הרוסי מיכאיל פבורוב הטיל ספק בגרסת המבחנה והסביר כי עובדי מעבדה מחויבים בלבישת חליפות מגן, ולכן הסבירות להידבקות מאירוע כזה נמוכה. פבורוב העריך בעקבות הגעתה של ראש רוספוטרבנדזור, אנה פופובה, ממוסקבה כי "לא יגידו לנו מה באמת קרה". מנגד, ראש השירות לשעבר גנאדי אונישצ'נקו טען כי מזג האוויר הקר ותרדמת החורף של המכרסמים מעלים ספק אם מדובר בדבר כלל.

ארגון הבריאות העולמי תיעד קרוב ל-4,000 מקרים חשודים או מאומתים של דבר בעשר מדינות בין השנים 2019 ל-2025. המקרה המתועד האחרון ברוסיה נרשם בשנת 2016, כאשר ילד בן 10 נדבק והחלים.