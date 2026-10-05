כ"ץ: 4,000 ממחבלי 7 באוקטובר חוסלו, 2,000 נותרו

גבר בן 64 נפצע במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע בכניסה לשדות ים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלה רב מערכתית.

קובי רוזן