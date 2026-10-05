שעות ארוכות של התרוממות; הקפות שניות בחצה"ק דארג

מבזקים נוספים
ביום עבדו ביישוב, בלילה פרצו: ארבעה פועלים ערבים נעצרו ביישוב החרדי
ארבעה פועלים ערבים נעצרו בחשד לפריצה לבתים במיצד • החשודים עבדו ביישוב והכירו את מערך האבטחה | נגנבו למעלה מ-200 אלף שקלים (בארץ)קובי אטינגר
כ"ץ: 4,000 ממחבלי 7 באוקטובר חוסלו, 2,000 נותרו
שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר. מתוכם חוסלו עד כה 4,000 ונותרו עוד 2,000. כ"ץ הדגיש כי ההוראה של ראש הממשלה ושלו לצה"ל ולגורמי הביטחון היא "לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים". לדבריו, "זה ציווי הנרצחים והנופלים וזאת חובתנו כעם וכמדינה".קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 64 נפצע במצב בינוני בתאונה בכניסה לשדות ים
גבר בן 64 נפצע במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע בכניסה לשדות ים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
תיעוד דרמטי: כוח מסווה תפס ילד חרדי קטן מיידה אבנים במאה שערים
שוטרים הסירו דגלי פלסטין ברחובות השכונה • מתפרעים יידו אבנים וחפצים לעבר הכוחות | כוח מסווה תפס קטין בזמן מעשה (חרדים)קובי רוזן
בריטניה מאיימת: 27 דיפלומטים ישראלים יגורשו אם ישראל תעשה את הצעד הבא
לונדון מעבירה אולטימטום לישראל: ביטול סגירת הקונסוליה במזרח ירושלים • השגריר הבריטי הבהיר: דיפלומט תמורת דיפלומט | המשבר שמאיים לרוקן את השגרירות בלונדון (בעולם)בני סולומון
מהבית הלבן לתקשורת: התפקיד החדש של קרוליין לוויט
קרוליין לוויט, לשעבר דוברת הבית הלבן, מצטרפת לפוקס ניוז כפרשנית | לוויט תעלה לשידור החל מחודש נובמבר, לאחר שעזבה את הבית הלבן באוגוסט האחרון (בעולם)אריה רוזן
השר ישראל כ"ץ: 4,000 מחבלים מה-7 באוקטובר חוסלו - נותרו עוד 2,000
שר הביטחון מסר כי 4,000 מתוך 6,000 המחבלים שפלשו לישראל חוסלו • ההוראה: לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה | "זאת חובתנו כעם וכמדינה" (צבא וביטחון)מישאל לוי
הסוד שאלפי משפחות חרדיות מסתירות מתחת לרדאר - והפתרון שיכול להציל גם את הבית שלכם
כשהילד מסרב ללכת לישיבה ומסתגר בחדר, האינסטינקט הראשון הוא לנסות לשנות אותו מיד – אבל זו בדיוק הטעות שמרסקת את המשפחה. הרב עמי ברם, מייסד מיזם "שורשים", חושף כיצד הדרכת הורים נכונה, בניית חזית מאוחדת וקבלת כלים מקצועיים יכולים לעצור את כדור השלג, לאחות את הקרעים ולהחזיר את האור לבית.אסף מגידו