מדוע היא התאכזבה מהסטודנטים בהרווארד, מהו הסוד האפל שגילתה מאחורי מכונת התעמולה באוקספורד ובטיקטוק, ואיך הצליחה חברת כנסת אחת לזעזע את יסודות ארגון אונר"א? | בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, פותחת ד"ר עינת וילף את מאחורי הקלעים של מלחמת התודעה, ומסבירה למה למרות הכל - ישראל היא עדיין המקום המאושר בעולם • צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף