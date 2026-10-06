יהודים חרדים בהר הבית ( צילום: באדיבות המצלם )

סערה בשכונת 'מנחת יצחק' בירושלים בעקבות מכתב חריף שפרסם בימים אלה אחד מגדולי הרבנים באזור, הפוסק הגאון רבי חיים אהרן בלייער, רב 'חדר הוראה' בשכונת מנחת יצחק ומחבר ספר 'חוקי חיים'.

במרכז הסערה עומד אירוע שהתקיים בחול המועד האחרון באודיטוריום ברחוב מנחת יצחק. האירוע, שהוצג כלפי חוץ כמעמד תמים להמחשת מעמד 'ניסוך המים' בבית המקדש עבור הילדים והתושבים, הפך לטענת הרב לבמה להשפעה זרה ופרובוקטיבית. לדברי הדיין במכתבו, נודע לו לאחר תחקיר ועדויות שהגיעו לפניו ממספר משתתפים, כי במהלך הכנס הופיע לא אחר מאשר אחד ממינהלת הר הבית, אשר נשא דברים בפני הציבור ובכלל זה ילדים רכים, ודיבר על עניין העלייה להר הבית בזמננו. הרב ציין בכאב כי הדברים הללו נוגדים באופן חזיתי את פסיקת ההלכה ואת דעתם המוחלטת של כל פוסקי וגדולי הדור מכל העדות והחוגים לאורך כל הדורות, האוסרים בתכלית האיסור את העלייה להר הבית בימינו.

מכתבו של הרב בלייער ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב הביע במכתבו חרדה עמוקה מכך שהדברים הושמעו באוזני הילדים ללא כל הסתייגות, מפי דובר המתהדר בלבּוש חרדי וחסידי, דבר העלול לטשטש את הגבולות ההלכתיים ולנטוע בלב הצעירים מושגים מעוותים בנושא חמור זה.

בשל כך, יצא הפוסק בהודעה דרמטית ודחופה להורים לפיה על כל ההורים לשוחח עם ילדיהם שנכחו במעמד ולהבהיר להם באופן חד משמעי כי העלייה להר הבית בטומאה בזמננו, שעה שאין אפשרות להיטהר כהלכה, אסורה באיסור חמור וחייבים עליה כרת.

כמו כן, לנוכח העובדה כי מעמד מעין זה התקיים כבר כמה פעמים בשכונה, קרא הרב לתושבים לעמוד על המשמר לבל יישנה הדבר במחנינו, ולהפעיל משנה זהירות בבדיקה לאן שולחים את הילדים ומי הם הגורמים העומדים מאחורי ארגונים ואירועים שונים.