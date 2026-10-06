אחרי ההתפרעויות האלימות בחול המועד סוכות שהחלו בשדרות חיים בר־לב ובאזור שער שכם בירושלים, המשטרה ממשיכה עם מעצר המתפרעים.
במהלך ההתפרעות בשער שכם, הופץ ברשתות החברתיות תיעוד של האלימות במסגרתה הותקף אדם מבוגר שחלף במקום.
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בעקבות כך, נפתחה חקירה בתחנת שלם במחוז ירושלים. במסגרת החקירה, ובאמצעות פעולות חקירה ואמצעים טכנולוגיים, איתרו שוטרי מחוז ירושלים את החשודים.
על פי החשד, במהלך ההתפרעות תיעדו הקטינים את האירוע והעלו את התיעוד לרשתות החברתיות.
היום עצרו השוטרים שלושה קטינים, תושבי ביתר עילית, בחשד למעורבות בתקיפת האדם ובהתפרעות האלימה.
המשטרה מסרה עוד כי החשודים הועברו לחקירה בתחנת שלם והחקירה נמשכת.
כזכור, המשטרה עדכנה בחול המועד סוכות כי בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, החלה הפרת סדר אלימה באזור הרחובות חיים בר-לב וזקס. כפי שדווח ב'כיכר השבת', המהומות החלו בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א שעורך הגה"צ רבי שלום ארוש בסוכת הענק במוסדות 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים.
במסגרת הפרת הסדר, כך לפי המשטרה, חסמו מאות צעירים מפרי סדר צירים, יידו אבנים וחפצים לעבר אזרחים וכוחות המשטרה שפעלו במקום וגרמו נזק לרכבי עירייה ואף גנבו אחד מהם ונטשו אותו לאחר מכן. "כוחות המשטרה ובהם לוחמי מג"ב פעלו לפיזורם תוך שימוש באמצעים עד להשגת שליטה במקום", נמסר.
במהלך הפרת הסדר והטיפול בה, נפגעה שוטרת מג"ב בראשה כתוצאה מהשלכת בקבוק, ופונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קל. אדם נוסף שאותר ע"י השוטרים פונה במצב קל לאחר שככל הנראה הותקף ע"י הפורעים.
המתפרעים הגיעו בשלב מאוחר יותר לאזור שער שכם, שם התעמתו עם תושבי האזור והשוטרים פעלו גם שם לפזרם. המשטרה עדכנה כי בסך הכל נעצרו 11 חשודים בגין הפרת סדר, ונדליזם ואירועי אלימות והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.
"מדובר בהתנהלות חמורה של פורעי חוק שהגיעו במטרה לגרום נזקים, לבצע מעשי ונדליזם ולתקוף את כוחות הביטחון והאזרחים", אמרו במשטרה, "לא נשלים עם התפרעויות אלימות ונפעל בכל האמצעים לאיתור מעורבים נוספים ולמיצוי הדין עמם ועם אלו שנעצרו בשעת המעשה".