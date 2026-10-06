שער שכם | ארכיון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

אחרי ההתפרעויות האלימות בחול המועד סוכות שהחלו בשדרות חיים בר־לב ובאזור שער שכם בירושלים, המשטרה ממשיכה עם מעצר המתפרעים.

העימותים בירושלים - צילום: בני דקל 10 10 0:00 / 1:17 העימותים בירושלים ( צילום: בני דקל )

כזכור, המשטרה עדכנה בחול המועד סוכות כי בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, החלה הפרת סדר אלימה באזור הרחובות חיים בר-לב וזקס. כפי שדווח ב'כיכר השבת', המהומות החלו בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א שעורך הגה"צ רבי שלום ארוש בסוכת הענק במוסדות 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

במסגרת הפרת הסדר, כך לפי המשטרה, חסמו מאות צעירים מפרי סדר צירים, יידו אבנים וחפצים לעבר אזרחים וכוחות המשטרה שפעלו במקום וגרמו נזק לרכבי עירייה ואף גנבו אחד מהם ונטשו אותו לאחר מכן. "כוחות המשטרה ובהם לוחמי מג"ב פעלו לפיזורם תוך שימוש באמצעים עד להשגת שליטה במקום", נמסר.

במהלך הפרת הסדר והטיפול בה, נפגעה שוטרת מג"ב בראשה כתוצאה מהשלכת בקבוק, ופונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קל. אדם נוסף שאותר ע"י השוטרים פונה במצב קל לאחר שככל הנראה הותקף ע"י הפורעים.

העימותים בירושלים - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26 העימותים בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

המתפרעים הגיעו בשלב מאוחר יותר לאזור שער שכם, שם התעמתו עם תושבי האזור והשוטרים פעלו גם שם לפזרם. המשטרה עדכנה כי בסך הכל נעצרו 11 חשודים בגין הפרת סדר, ונדליזם ואירועי אלימות והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

"מדובר בהתנהלות חמורה של פורעי חוק שהגיעו במטרה לגרום נזקים, לבצע מעשי ונדליזם ולתקוף את כוחות הביטחון והאזרחים", אמרו במשטרה, "לא נשלים עם התפרעויות אלימות ונפעל בכל האמצעים לאיתור מעורבים נוספים ולמיצוי הדין עמם ועם אלו שנעצרו בשעת המעשה".