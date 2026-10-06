רבי לוי יצחק מברדיטש'ב היה נקרא: "סנגורם של ישראל" כי היה מוצא בדרכים יצירתיות 'נקודת זכות' נקודת אור בכל יהודי, והיה מאיר את אורו של כל יהודי, עד שהקב"ה היה מתרצה לדבריו ומבטל גזרות. מאמר מיוחד ליום פטירתו החל היום (חסידים)

ורד שאלתיאל