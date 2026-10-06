מבזקים נוספים
מסביב לשעון: מה עשו חברי הכנסת של יהדות התורה במהלך חג הסוכות? | סקירה
חברי הכנסת של יהדות התורה ביקרו אצל גדולי ישראל וערכו הקבלת פני רבו • השתתפו בעשרות אירועי שמחת בית השואבה והקפות שניות | הכנות אינטנסיביות לקראת מערכת הבחירות (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
"אנחנו אוהבים אותך ונשמח להגיע": חיבוק שורדי השבי לאב השכול
בעקבות דבריו של רפי ארווס, אביו של החייל שי ארווס הי"ד, בראיון ל'כיכר השבת' על כך שלא הגיעו לומר לו תודה לאחר ששבו – שורדי השבי בר קופרשטיין, רום ברסלבסקי, עומר ונקרט ואליה כהן פרסמו תגובות חמות ומחבקות, הביעו תמיכה עמוקה והבהירו כי ישמחו לבקר בביתו (חדשות)כיכר השבת
מיליוני דולרים בקריפטו: חשוד נעצר בחיפה בחשד להסתרת פעילות מסחר
חקירה משותפת של רשות המסים ולהב 433 חשפה פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים • החשוד הסתיר את פעילותו ולא דיווח על הכנסותיו | מעצרו הוארך עד יום ראשון (משפט)דוד הכהן
בלי לכתוב שורת קוד בחיים: איך מתחילים ללמוד בינה מלאכותית?
כשאת שואלת את ChatGPT שאלה, משתמשת ב- Waze מתרגמת טקסט בלחיצת כפתור או מקבלת תשובות באפליקציות, מאחורי כל אלה עומדת בינה מלאכותית. אבל עולם העבודה של היום מחפש הרבה יותר מצרכניות טכנולוגיה; הוא מחפש אנשי ונשות מקצוע שיודעים להבין את הטכנולוגיה לעומק, לבנות אותה ולהטמיע אותה. לכן, הביקוש למומחיות שיודעות לחבר בין העולם לטכנולוגיה הולך וגדל כמעט בכל תחום, מהייטק ומערכת הביטחון ועד בנקים, קופות חולים, ותעשיות מסורתיות (לימודים, נשים)חני שטיין
כ"ץ: צה"ל נערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית במקרה של היפוך קנים
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע בישיבת הממשלה כי צה"ל נערך לתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור המשויכים אליה נגד מתיישבים וכוחות צה"ל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, וצה"ל יפתח במתקפה כוללת לפי תוכנית שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו. לפי כ"ץ, המערכה תהיה קצרה ועוצמתית ותכלול כוחות יבשה ואוויר, סיכול והגליית בכירים, השמדת נשק והרס תשתיות טרור בערים ובמחנות הפליטים - בהתאם למודל עזה ולבנון. "לא תהיה אינתיפאדה שתימשך שנים כפי שהיה בעבר אלא מלחמה קצרה ועוצמתית עם הכרעה ברורה ושינוי המציאות".כיכר השבת
צעיר עזתי בשיחה עם כתב 'כיכר': "אתם עוד תתחרטו על מה שעשיתם" | צפו
כתב כיכר השבת לענייני ערבים שוחח עם צעיר מעזה שלא ממש הביע חרטה על מה שקרה ואמר בין היתר: "כמובן שאנחנו עשינו את ה-7 באוקטובר. אנחנו ממש לא גמורים ויגיע היום ותתחרטו" | צפו בריאיון עם הצעיר (העולם הערבי)משה אריה
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צפו; כשהאדמו"ר פצח בריקוד עם המלחין שניגוניו הפכו לנכס צאן ברזל
ברוב שמחה חגגו בחצה"ק דינוב במרכז החסידות בביתר את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר | במהלך הריקודים פצח האדמו"ר במחול עם לפידי אש, ואף העניק לפידים לחשובי החסידים, בהם לראש העיר מאיר רובנשטיין | מחזה מרגש במיוחד נרשם כאשר האדמו"ר רקד עם המלחין הנודע הרב חיים שמשון פייג מבני ברק, לצלילי ניגוניו שהפכו לנכס צאן ברזל בעולם כולו (חסידים)חיים רוזנבוים