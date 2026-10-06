תלמיד ישיבת 'אור החיים', שניסיון המעצר שלו במודיעין הוביל להתקהלות ועימותים אל תוך הלילה בין מאות מפגינים לשוטרים - עד לשחרורו, משחזר לראשונה בריאיון ל'כיכר השבת' את הלילה הדרמטי • מה קרה כשהמשטרה הצבאית הגיעה לחדר הפרטי, כיצד הצליח לעדכן את 'צבע שחור' מתוך הבית, מה עבר על משפחתו - והרגע שבו הבין שהמעצר הסתיים בשחרור (חרדים)

כיכר השבת