מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00

מבזקים נוספים
קו אדום: צה"ל באולטימטום אחרון לחמאס על בתי החולים
מערכת הביטחון מותחת קו אדום בוהק • חמאס ממשיך לפעול מתוך מתחמים אזרחיים ובתי חולים | אזהרה חמורה: אם הפעילות לא תופסק, צה"ל ייאלץ לפעול בעוצמה (צבא וביטחון)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תיעוד נדיר: מקרון צפה בשיגור טיל בליסטי - מצוללת גרעינית | צפו
נשיא צרפת עלה על סיפון פריגטה וצפה בשיגור הניסויי הראשון של הטיל הבליסטי | הטיל שוגר מצוללת גרעינית והשלים את מסלולו בהצלחה | 'המקצועיות שלכם היא גאוותה של צרפת' (בעולם)כיכר השבת
צמרמורת במנהרות: "שמעתי את אמא מברכת אותי מבעד לאדמה"
"ביום ההולדת שלי, בעומק של 50 מטר מתחת לאדמה שמעתי ברדיו את אמא שלי מאחלת לי מזל טוב." כך סיפר בר קופרשטיין, ששרד את שבי חמאס, בביקור מרגש במתקן השידור של בזק לצד אימו ונציגי משרד התקשורת (חדשות)קובי ישראל
נשיא סוריה אחמד א-שרע נחת בסעודיה לביקור רשמי
נשיא סוריה אחמד א-שרע הגיע לסעודיה לביקור רשמי. במהלך הביקור צפוי א-שרע להיפגש עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן.קובי אטינגר
צוללת יום הדין של צה"ל: המפרש הסודי שמבהיל את העולם
אח"י דרקון יצאה לדרך לישראל אחרי 14 שנות בנייה • המפרש החריג והמערכות המסתוריות מעוררות השערות בעולם | הצוללת היקרה והמתקדמת ביותר (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
שוטר נדרס בלוד במהלך מרדף אחר רוכב אופנוע
שוטר נפצע באורח קל הבוקר בלוד לאחר שנדרס על ידי רוכב אופנוע שניסה להימלט מבדיקה. האירוע התרחש במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד בשכונת פרדס שניר. השוטר פונה לטיפול רפואי. כוחות משטרה גדולים של מחוז מרכז מבצעים סריקות ומצוד אחר החשוד שנמלט מהמקום.קובי רוזן
שוטר נדרס בלוד: כוחות גדולים מנהלים כעת מצוד אחר רוכב האופנוע שניסה להימלט
שוטר נפצע באורח קל לאחר שנדרס על ידי רוכב אופנוע שניסה להימלט • כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד | הפעילות בשכונת פרדס שניר (משטרה)קובי רוזן