צמרמורת במנהרות: "שמעתי את אמא מברכת אותי מבעד לאדמה"

מבזקים נוספים
מעצר דרמטי באילת: בחור ישיבת חברון נעצר והוסגר למשטרה הצבאית
גל מעצרי עריקים מתרחב: יקיר רלבג, תלמיד ישיבת חברון, נעצר הים האדום והועבר באופן מיידי לידי המשטרה הצבאית. המעצר מגיע על רקע ההקצפה באכיפה נגד בני ישיבות ברחבי הארץ ובמוקדי הנופש.
סערה בצרפת: חברת הפרלמנט השליכה דגל ישראל לרצפה בזמן אירוע זיכרון ל-7.10
תקרית חריגה מסעירה את הפרלמנט האירופאי בבריסל, לאחר שחברת הפרלמנט האנטישמית ותומכת החמאס רימה חסן השליכה לארץ דגל ישראל ודגל האיחוד האירופי בזמן אירוע זיכרון לאירועי השבעה באוקטובר | חברת הפרלמנט הודתה כי השליכה את דגל ישראל לארץ (חדשות)ישראל גראדווהל
רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה בכניסה לנאעורה
צעיר כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בכניסה לנאעורה על כביש 716. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 15:35 על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופראמדיקים ביצעו פעולות החייאה, אך בסופן נקבע מותו של הצעיר עם חבלת ראש.קובי רוזן
פועל בן 50 נפצע בינוני לאחר נפילה מסולם בתל אביב
פועל בן 50 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה של כ-3 מטרים תוך כדי עבודתו ברחוב רבנו תם בתל אביב. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים איכילוב להמשך טיפול.קובי רוזן
פליי דובאי שוקלת להאריך את השהיית הטיסות לישראל גם אחרי 15 באוקטובר
חברת התעופה פליי דובאי שוקלת להאריך את השהיית טיסותיה לישראל גם מעבר ל-15 באוקטובר. כך עלה בדיון שהתקיים היום בוועדת המשנה למודיעין בראשות ביסמוט.כיכר השבת
הבן המשגיח חשף; מה ענה בעל ה'חזון איש' לרבנית ליפקוביץ ע"ה?
בשיא ה'הקפות שניות' ב'משכנות התורה' העמיד המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ את היסוד שמנפץ את התפיסה השגויה איך מגיעים להצלחה בלימוד, ובדבריו חשף את תשובת ה'חזון איש' זצ"ל לאמו כשביקשה ברכה עבורו • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
לא הייתה אזהרה: שליח ביידן חושף את האמת על 7 באוקטובר
שליחו המיוחד של ביידן למזרח התיכון חושף: לארה"ב ולישראל לא הייתה התרעה מודיעינית לקראת הטבח • בדיקות שנערכו לא העלו אינדיקציות כלשהן | "ישראל צריכה ועדת חקירה כמו 11 בספטמבר" (בעולם)כיכר השבת
קו אדום: צה"ל באולטימטום אחרון לחמאס על בתי החולים
מערכת הביטחון מותחת קו אדום בוהק • חמאס ממשיך לפעול מתוך מתחמים אזרחיים ובתי חולים | אזהרה חמורה: אם הפעילות לא תופסק, צה"ל ייאלץ לפעול בעוצמה (צבא וביטחון)כיכר השבת