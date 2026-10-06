צעיר כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בכניסה לנאעורה על כביש 716. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 15:35 על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופראמדיקים ביצעו פעולות החייאה, אך בסופן נקבע מותו של הצעיר עם חבלת ראש.

קובי רוזן