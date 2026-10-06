נעצר החשוד שדרס שוטר בלוד והפקיר אותו בזירה

חמישה ימים אחרי טיסת האימים של פליי דובאי, נוסעים ששרדו את האירוע מעידים על חרדות קשות, קשיי תפקוד וחוסר אונים, ומאשימים כי המדינה הפקירה אותם לבד במערכה ללא מענה נפשי או הכרה רשמית | העדויות הקשות (בארץ)

חזקי שטרן