אור ירוק לתקיפה: ארה"ב הסירה את הבלמים בעיראק

מבזקים נוספים
חיכוך בבזאריה: מחבל נוטרל, אזרח ישראלי נפצע מיידוי אבנים
כוחות צה"ל ומג"ב פעלו היום (ד') במרחב בזאריה שבחטיבת שומרון בעקבות יידוי אבנים לעבר אזרח ישראלי שנפצע. במהלך החיכוך התקהלו עשרות פלסטינים ואזרחים ישראלים, ובמהלך פינוי הפצוע איש ביטחון ואזרח ישראלי נוסף ירו במקום. מפקד לוחם זיהה מחבל שרץ לעברו כשהוא נושא חפץ חשוד ונטרל אותו. כוחות הביטחון עצרו מספר חשודים ביידוי האבנים. האירוע מתוחקר.ב. ניסני
"עד שיבלו שפתותיכם"; ההתלהבות שלא מעלמא הדין בהקפות שניות בפרמישלאן
ימים נעלים מאוד עברו על כלל חסידי פרמישלאן בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק | אולם, רגע השיא נרשם בצאת החג, לאחר הבדלה, כאשר האדמו"ר פצח בשירת 'והריקותי לכם ברכה', במשך שעה ארוכה, תוך שהוא מעודד את החסידים בעוז ובשמחה | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)חיים רוזנבוים
מודיעין עילית: האברכים התפללו שחרית עם טלית ותפילין בלשכת ראש העיר
עשרות אברכים הגיעו הבוקר לבניין העירייה • קיימו תפילת שחרית בלשכת ראש העיר גוטרמן במספר מנינים | המאבק על בית הכנסת השכונתי (כיכר מודיעין עילית)קובי ישראל
פועל נפצע בינוני מנפילה ממנוף בתל אביב
פועל כבן 25 נפצע בינוני בתאונת עבודה ברחוב צפת בתל אביב. לפי חובשי איחוד הצלה, הפועל נפל ממעלית של מנוף באתר בניה ונחבל בראשו ובגפיו. הוא פונה לבית החולים איכילוב לאחר קבלת טיפול ראשוני בזירה.קובי רוזן
הרמטכ"ל בתרגיל אוגדתי: "תרחיש ההפתעה חייב להעסיק אותנו תמיד"
רב-אלוף זמיר בחן את כשירות אוגדה 38 ואמר בפני החיילים והמפקדים: "53 שנים ליום כיפור ושלוש לשבעה באוקטובר - שני מחדלים עם חוט מקשר" | מסר חד לפיקוד הצבאי (צבא וביטחון)ב. ניסני
שלוש שנים אחרי: ששת הדברים שהישראלים למדו מאז טבח שמחת תורה
לצד השינויים הדרמטיים במבנה המדיני והביטחוני כדוגמת "תפיסת הביטחון של צה"ל" ושינויי העומק שחוותה החברה הישראלית כולה בשלל תחומים, גם ביום יום הפשוט והמוכר השתנו דברים - שהציבור בישראל למד על בשרו כחלק מלקחי הטבח והמלחמות הנוספות שבאו בעקבותיו (בארץ)חזקי שטרן
לפידי אש, נענועים בכותל והפרידה מהסוכה; רגעי השיא בחצר הקודש פינסק קרלין
תיעוד ענק ומרהיב מחג הסוכות והושענא רבה בצל קודשו של האדמו"ר מפינסק קרלין | החל מהביקור הנרגש במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נענועים בכותל, שמחת בית השואבה, והפרידה מהסוכה בערב שמחת תורה (חסידים)חיים רוזנבוים
סער נפגש עם סגן נשיא פרגוואי: "מאז ה-7 באוקטובר אתם עומדים לצידנו"
שר החוץ גדעון סער קיבל את סגן נשיא פרגוואי ושר החוץ במשרד החוץ בירושלים • נחתם מזכר הבנות בנושא בריאות | "פרגוואי הכריזה על חמאס כארגון טרור" (בעולם)דוד הכהן