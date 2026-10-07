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אור ירוק לתקיפה: ארה"ב הסירה את הבלמים בעיראק

בעקבות השלמת נסיגת הכוחות האמריקאיים, דיווחים זרים חושפים כי וושינגטון העניקה לישראל חופש פעולה אווירי נרחב. המהלך פותח את הדרך לתקיפת המיליציות השיעיות ולריסוק מסדרון ההברחות האיראני לסוריה (תקיפה והגנה)

דה
דוד הכהן וב. ניסני
כיכר השבת |
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(צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

ימים ספורים לאחר השלמת נסיגת כוחות צבא מעיראק, מתפרסמים דיווחים לפיהם וושינגטון העניקה לישראל חופש פעולה מוגבר במרחב האווירי של המדינה. על פי מקורות מערביים שצוטטו באתר החדשות האמירתי "אירם ניוז", ארה"ב הסירה מגבלות מבצעיות שהוטלו על חיל האוויר הישראלי.

הדיווח, שפורסם ביום ראשון, מצביע על כך שהמהלך עשוי לפתוח את הדרך לתקיפות ישירות נגד מיליציות הנתמכות על ידי והפועלות בשטח עיראק. עד לנסיגה המלאה, הגבילה פעילות ישראלית נרחבת בעיראק מחשש לתגובת נקם של המיליציות השיעיות נגד כוחות אמריקאים ששהו במדינה.

לפי המקורות המערביים, ישראל שיתפה את הממשל האמריקאי בתוכניותיה ובאלה של המוסד לסיכול התבססות המיליציות. חיל האוויר הישראלי יוכל כעת לפעול בצורה ישירה ונרחבת יותר נגד יעדי מיליציות, מחסני כטב"מים וטילים, ותשתיות לוגיסטיות של איראן בעיראק.

מטרה מרכזית של הפעילות האפשרית היא שיבוש "המסדרון" האיראני העובר דרך עיראק לכיוון סוריה ולבנון, המשמש להעברת נשק מתקדם, כספים וסיוע לוגיסטי. במקביל, ארה"ב התחייבה לחזק את מערכי ההגנה האווירית שלה במזרח התיכון ולהקים רשת הגנה אזורית, מחשש לפעולות תגמול מצד איראן וגרורותיה.

יצוין כי נכון לעת הזאת אין אישור רשמי מצד ארצות הברית או ישראל לדיווח. מדובר בדיווח המבוסס על מקורות לא מזוהים.

עוזבים את עיראק (צילומסך)

סיום הנוכחות האמריקאית

ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" במדינה. המהלך מסמן את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה מאז הפלישה ב-2003.

כוח שמנה כ-2,500 חיילים אמריקאים עסק בשנים האחרונות בייעוץ ובאימון כוחות הביטחון העיראקיים במסגרת המאבק בדאעש. המעבר בעיראק הוא חלק ממעבר מתוכנן ליחסי הגנה דו-צדדיים בין ארצות הברית לעיראק. כוח המשימה המשותף המשולב נותר פעיל ומפעיל כעת את מפקדתו מירדן, בעוד כוחות ארה"ב ממשיכים במשימת המאבק בדאעש בסוריה.

"עבודה מצוינת עשו עשרות אלפי אנשי צבא, דיפלומטים ואנשי סגל אזרחי אמריקאים שנענו לקריאה בעיראק", מסר אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM. עיראק הכריזה על "יום ריבונות" לציון האירוע.

במקביל, ממשלת בגדד ממשיכה במאמצים להכפיף את המיליציות לשליטת המדינה, אך המועד לפירוק הנשק נדחה ליוני 2027. קבוצות מרכזיות כמו כתאיב חיזבאללה וחרכת א-נוג'בא מתנגדות לפירוק מלא של נשקן.

עם עזיבת הכוחות האמריקאים, המיליציות השיעיות ובראשן "כתאיב חיזבאללה" ו"תנועת א-נוג'בא" מסרבות בתוקף להתפרק. ארגון הגג "אל-חשד אש-שעבי" ממשיך לפעול כזרוע ביצועית של כוח קודס האיראני, ומייצר רצף טריטוריאלי שדרכו משונעים אמצעי לחימה, טכנולוגיה צבאית ולוחמים מאיראן דרך עיראק אל סוריה ולבנון.
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