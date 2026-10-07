אור ירוק לתקיפה: ארה"ב הסירה את הבלמים בעיראק

ימים ספורים לאחר השלמת נסיגת כוחות צבא ארצות הברית מעיראק, מתפרסמים דיווחים לפיהם וושינגטון העניקה לישראל חופש פעולה מוגבר במרחב האווירי של המדינה. על פי מקורות מערביים שצוטטו באתר החדשות האמירתי "אירם ניוז", ארה"ב הסירה מגבלות מבצעיות שהוטלו על חיל האוויר הישראלי.

הדיווח, שפורסם ביום ראשון, מצביע על כך שהמהלך עשוי לפתוח את הדרך לתקיפות ישירות נגד מיליציות הנתמכות על ידי איראן והפועלות בשטח עיראק. עד לנסיגה המלאה, הגבילה וושינגטון פעילות ישראלית נרחבת בעיראק מחשש לתגובת נקם של המיליציות השיעיות נגד כוחות אמריקאים ששהו במדינה.

לפי המקורות המערביים, ישראל שיתפה את הממשל האמריקאי בתוכניותיה ובאלה של המוסד לסיכול התבססות המיליציות. חיל האוויר הישראלי יוכל כעת לפעול בצורה ישירה ונרחבת יותר נגד יעדי מיליציות, מחסני כטב"מים וטילים, ותשתיות לוגיסטיות של איראן בעיראק.

מטרה מרכזית של הפעילות האפשרית היא שיבוש "המסדרון" האיראני העובר דרך עיראק לכיוון סוריה ולבנון, המשמש להעברת נשק מתקדם, כספים וסיוע לוגיסטי. במקביל, ארה"ב התחייבה לחזק את מערכי ההגנה האווירית שלה במזרח התיכון ולהקים רשת הגנה אזורית, מחשש לפעולות תגמול מצד איראן וגרורותיה.

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יצוין כי נכון לעת הזאת אין אישור רשמי מצד ארצות הברית או ישראל לדיווח. מדובר בדיווח המבוסס על מקורות לא מזוהים.