מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00

מבזקים נוספים
הפתעה: מלי וליאל יהלומי לא נעצרו בנמיביה - הן עושות בשעה זו את דרכן לישראל
לאחר שעות של דיווחים סותרים התברר: השתיים לא נעצרו באפריקה • מי שכן נעצרו - שתי אזרחיות איראן עם דרכונים מזויפים | שליח חב"ד: 'דיברתי איתן בפרסית' (בעולם)בני סולומון
שמחה של מעלה | חג הסוכות וההקפות שניות בחצר הקודש נדבורנה ירושלים
בחצר הקודש נדבורנה ירושלים חגגו את ימי חודש תשרי בלהבת אש קודש במרכז החסידות ברחוב עזרא בעיר, שהורחב משמעותית לקליטת מאות החסידים | צפו בתיעוד מסכם מימי חול המועד סוכות, הושענא רבה והקפות שניות בצל האדמו"ר אשר הלהיב את קהל חסידיו ורומם אותם טפח מעל אדמת החולין (חסידים)חיים רוזנבוים
חיכוך בבזאריה: מחבל נוטרל, אזרח ישראלי נפצע מיידוי אבנים
כוחות צה"ל ומג"ב פעלו היום (ד') במרחב בזאריה שבחטיבת שומרון בעקבות יידוי אבנים לעבר אזרח ישראלי שנפצע. במהלך החיכוך התקהלו עשרות פלסטינים ואזרחים ישראלים, ובמהלך פינוי הפצוע איש ביטחון ואזרח ישראלי נוסף ירו במקום. מפקד לוחם זיהה מחבל שרץ לעברו כשהוא נושא חפץ חשוד ונטרל אותו. כוחות הביטחון עצרו מספר חשודים ביידוי האבנים. האירוע מתוחקר.ב. ניסני
אור ירוק לתקיפה: ארה"ב הסירה את הבלמים בעיראק
בעקבות השלמת נסיגת הכוחות האמריקאיים, דיווחים זרים חושפים כי וושינגטון העניקה לישראל חופש פעולה אווירי נרחב. המהלך פותח את הדרך לתקיפת המיליציות השיעיות ולריסוק מסדרון ההברחות האיראני לסוריה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
"עד שיבלו שפתותיכם"; ההתלהבות שלא מעלמא הדין בהקפות שניות בפרמישלאן
ימים נעלים מאוד עברו על כלל חסידי פרמישלאן בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק | אולם, רגע השיא נרשם בצאת החג, לאחר הבדלה, כאשר האדמו"ר פצח בשירת 'והריקותי לכם ברכה', במשך שעה ארוכה, תוך שהוא מעודד את החסידים בעוז ובשמחה | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)חיים רוזנבוים
מודיעין עילית: האברכים התפללו שחרית עם טלית ותפילין בלשכת ראש העיר
עשרות אברכים הגיעו הבוקר לבניין העירייה • קיימו תפילת שחרית בלשכת ראש העיר גוטרמן במספר מנינים | המאבק על בית הכנסת השכונתי (כיכר מודיעין עילית)קובי ישראל
פועל נפצע בינוני מנפילה ממנוף בתל אביב
פועל כבן 25 נפצע בינוני בתאונת עבודה ברחוב צפת בתל אביב. לפי חובשי איחוד הצלה, הפועל נפל ממעלית של מנוף באתר בניה ונחבל בראשו ובגפיו. הוא פונה לבית החולים איכילוב לאחר קבלת טיפול ראשוני בזירה.קובי רוזן
הרמטכ"ל בתרגיל אוגדתי: "תרחיש ההפתעה חייב להעסיק אותנו תמיד"
רב-אלוף זמיר בחן את כשירות אוגדה 38 ואמר בפני החיילים והמפקדים: "53 שנים ליום כיפור ושלוש לשבעה באוקטובר - שני מחדלים עם חוט מקשר" | מסר חד לפיקוד הצבאי (צבא וביטחון)ב. ניסני