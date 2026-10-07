מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00

ימים נעלים מאוד עברו על כלל חסידי פרמישלאן בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק | אולם, רגע השיא נרשם בצאת החג, לאחר הבדלה, כאשר האדמו"ר פצח בשירת 'והריקותי לכם ברכה', במשך שעה ארוכה, תוך שהוא מעודד את החסידים בעוז ובשמחה | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)

חיים רוזנבוים