אחת השאלות הקשות ביותר להורים שכולות ומשפחות שכולות היא איך מנציחים את זכר בן המשפחה שנפל | איך משאירים בזכרון העולם את קיומה של הנשמה שנקטפה באכזריות כה רבה | בשלוש השנים שחלפו באו לעולם דרכי הנצחה רבות - אך כאלו שמעלים שאלה קשה באשר לתכליתם | מחשבות (בארץ)

שאול כהנא