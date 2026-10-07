מבזקים נוספים
חבר אמת: הציוץ של נשיא ארגנטינה מיליי לציון ה-7 לאוקטובר
חאבייר מיליי פרסם ציוץ עם הכיתוב 'עם ישראל חי' • תמונה עוצמתית של אגרוף עטוף בדגל ישראל | הציוץ לציון שלוש שנים לטבח (בעולם)יאיר טוקר
זיכרון בצלחת: איך מנציחים את זכרם של הנרצחים והנופלים? מחשבות
אחת השאלות הקשות ביותר להורים שכולות ומשפחות שכולות היא איך מנציחים את זכר בן המשפחה שנפל | איך משאירים בזכרון העולם את קיומה של הנשמה שנקטפה באכזריות כה רבה | בשלוש השנים שחלפו באו לעולם דרכי הנצחה רבות - אך כאלו שמעלים שאלה קשה באשר לתכליתם | מחשבות (בארץ)שאול כהנא
רוכב אופנוע בן 20 נפצע בינוני עד קשה בתאונה בכביש 1
רוכב אופנוע כבן 20 נפצע בינוני עד קשה בתאונת דרכים עם מעורבות רכב בכביש 1 סמוך לאבו גוש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני לפציעות בגפיים. הרוכב פונה לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
חמאס ממשיך לנצל בתי חולים: צה"ל חיסל מחבל שהטמין מטענים ב'כמאל עדואן'
כוחות צה"ל זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים 'כמאל עדואן' • אחד מהם הטמין מטענים במרחב הקו הצהוב | חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
"הפקרת תלמידי הישיבות": מנהיג הפלג הירושלמי הורה על מחאות ענק מחר
בעקבות חזרת מעצרי בני ישיבות ואברכים ביממות האחרונות • הגר"ע אויערבאך השמיע דברים חריפים נגד הפקרת לומדי התורה | המחאות מחר בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן (חרדים)חנני ברייטקופף
ראש עיריית ניו יורק בפוסט מנותק ומרתיח: "הסבל לא התחיל בשביעי באוקטובר"
זוהראן ממדאני פרסם פוסט מקומם לציון 3 שנים לטבח • האשים את ישראל ב"רצח עם" ו"אפרטהייד" | קרא לעצור משלוחי נשק (בעולם)יוסי נכטיגל
אזעקת שווא הופעלה מבסיס צבאי בדרום
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר הופעלה אזעקת שווא מתוך בסיס צבאי בדרום הארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
"בית שמש עוקפת את בני ברק": יעקב אשר מסתער על מצוקת הדיור החרדית | צפו
יו"ר יהדות התורה סייר באתרי הבנייה החדשים בעיר בבית שמש • תוכנית רמת בית שמש ה' כוללת כ-5,000 יחידות דיור | יו"ר ועדת התכנון והבנייה המקומי שמעון גולדברג, הציג לח"כ אשר את הפתרונות שיש למצוקת הדיור, כאשר ראש העיר גרינברג החרה - החזיק אחריו | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף