מחידוש מעצרי תלמידי הישיבות והוראות היועמ"ש ועד הסערה ברחובות: ישי כהן ואבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' איך מנופי הלחץ על המגזר ישפיעו על מערכת הבחירות - וגם: מה עומד מאחורי הצלילה של עופר וינטר אל מתחת לאחוז החסימה? האזינו/צפו (חרדים)

הזירה