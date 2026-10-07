מבזקים נוספים
תורה, חסידות והלכה: צפו בתיעוד משיעורי המשפיעים החסידיים והדיין הליטאי בימי המועד
במהלך ימי המועד תיעד הצלם א.כ. את המשפיעים החסידיים הגה"צ רבי אלימלך בידרמן והגאון רבי שמעון שפיצר, במסירת שיעורי תורה וחסידות בביהמ"ד ברז'אן ובביהמ"ד בית פנחס | כמו כן, תיעוד מהפוסק הליטאי הגאון רבי שריאל רוזנברג, במסירת שיעור בהלכה בביהמ"ד בית שמואל באשדוד | ולסיום, תיעוד מרהיב משמחת בית השואבה בחצה"ק קאליב (חרדים)חיים רוזנבוים
רגעי קבלת מלי וליאל בנתב"ג: "לא אויבות ולא גנבו, תנו להן לחזור לבית"
האם והבת שברחו לאירופה ואותרו בארגנטינה נחתו בנתב"ג • עורכת דינן: "הן לא אויבות ולא גנבו" | הדרמה שהסעירה את המדינה הסתיימה (בארץ)יאיר טוקר
צעיר בן 19 נפגע מאוטובוס בבית שמש במצב קל
צעיר בן 19 נפגע מאוטובוס ברחוב נחל שורק בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים. מצבו מוגדר קל.קובי רוזן
כך המעצרים עלולים להשפיע על תוצאות הבחירות והקריסה של עופר וינטר
מחידוש מעצרי תלמידי הישיבות והוראות היועמ"ש ועד הסערה ברחובות: ישי כהן ואבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' איך מנופי הלחץ על המגזר ישפיעו על מערכת הבחירות - וגם: מה עומד מאחורי הצלילה של עופר וינטר אל מתחת לאחוז החסימה? האזינו/צפו (חרדים)הזירה
עד הבחירות: 20 ימי מאסר נגזרו על תלמידי הישיבות שנעצרו השבוע
אליהו דבדה ויקיר רלב״ג נשפטו ונידונו ל־20 ימי מחבוש בכלא צבאי • במקביל, שני צעירים חרדים עוכבו בשל עבירות תנועה וחששו ממעצר • המעצרים מתרחשים על רקע דרישת היועמ״ש לאכוף את הגיוס נגד עריקים חרדים • בדיון אתמול נחשף: 64 עריקים יצאו מהארץ ונעצרו רק בשובם (אקטואלי)קובי ישראל
הדרמה בטיסה וספר התורה הזעיר; הימים הנעלים בצילו של הגר"מ שטרנבוך
הושענא רבה ושמחת תורה בצל קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך עמדו בסימן התעלות עצומה, לצד רגעים מרטיטים ומרגשים שחוו ההמונים שזכו לשהות במחיצתו | תיעוד וסיקור ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
פייגלין נגד הציבור החרדי: ״צריך להפסיק לממן את תלמידי הישיבות״
יו"ר זהות קורא להפסיק את המימון ללומדי תורה • גורמים חרדיים: "נורה אדומה לכל מי שעולם התורה יקר לו. הציבור החרדי צריך לשאול מי באמת עמד לצדו, מי פעל למענו ומי מבקש את אמונו" (חרדים)יוני גבאי
צה"ל הרס את בית המחבל שרצח את נתנאל שוקרון
כוחות הביטחון הרסו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח נתנאל שוקרון ז"ל. ההריסה בוצעה במסגרת מבצע שכלל מעצרים, תחקורים והריסת אנדרטאות ושלטי הסתה לטרור.ב. ניסני